8 hónap letöltendő fogházat kapott, annyiszor vezetett elvett jogosítvánnyal

Másodfokon 8 hónap fogházbüntetésre súlyosította a Debreceni Törvényszék egy notórius szabályszegő autós első fokon még csak 90 napos büntetését. Az Ismeretlen Bajnok eleve nagypályás, amennyiben életben eddig összesen 47 szabálysértési eljárás folyt ellene autós stiklik miatt, ezek közül 17 történt az elmúlt 2 évben.

A férfinek idén március 5-én két közepes szabálysértés miatt 2 hónapra bevonták a jogsiját, és pénzbüntetést is kapott. De nem bírta kivárni: április 9-én, majd május 3-án is lebukott vezetés közben. Május 8-án gyorsított eljárásban már bíróság elé is állították, és 90 napos elzárásra, valamint 2 éves jogosítványmegvonásra ítélték. A Törvényszék ezt az ítéletet súlyosbította most. A büntetett előéletű férfi ráadásul duplán - sőt több mint duplán - ráfaragott, a bíróság ugyanis kötelezte a korábbi, függőben lévő, 1 év 5 hónapos börtönbüntetésének letöltésére is.