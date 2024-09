Egy ideig úgy volt, hogy Ukrajnában is lesz Champagne (azaz Sampany), a franciák azonban kiakadtak és közbeléptek

Franciaország kijevi nagykövete levélben tiltakozott az ellen, hogy az Odessza megyei Nadezsgyivka faluból Sampanyt csináljanak. A diplomata Ruszlan Sztefancsukhoz, a Verhovna Rada elnökéhez fordult kifogásaival, amelyeket ukrán lapok publikációi szerint végül akceptáltak is.

A totális orosz–ukrán háború kezdete óta elsöprő erejű átnevezési hullám bontakozott ki Ukrajnában – a jelenséget hol deruszifikációnak, hol dekolonializációnak nevezik –, Sampany esetében viszont extrák is vannak: ha megvalósul a terv, azzal a jogtalan névhasználat ügyét is megoldották volna.

Nadezsgyivkában készítik a Sampany Ukrajini nevezetű pezsgőt, de ennek 2026 elejéig véget kell vetni. Franciaország kifejezetten háklis arra, ha a földrajzi alapú uniós eredetvédelem hatálya alá eső Champagne vagy Cognac régiók termékeinek nevét másutt is használják. (Ez a helyzet Tokajjal is, ami amiatt Magyarország tiltakozott korábban az ukránok mellett például az olaszoknál is.) Emiatt született francia–ukrán megállapodás a „névbitorlás” felfüggesztéséről, 2026 januárjáig tartó türelmi idővel, ami az ukrán „sampanyra” és „konyakra” egyaránt vonatkozik.

Az ukránok úgy okoskodtak: ha Nadezsgyivkából Sampany lenne, továbbra is ráírhatnák a címkékre, hogy sampanszke, hiszen vitathatatlanul sampanyi lenne a pezsgőjük. A tervekről szóló első hírek idén márciusban jelentek meg, de most kiderült, hogy a franciáknak nagyon nem jött be a trükk. Úgyhogy ezek után a falu ki is került az aktuális átkeresztelési jegyzékből.

Az ukrán parlament egyébként múlt héten 327 település átnevezéséről döntött, így egyebek közt nem lesz többé az országban Puskino, Micsurin, Kutuzovka, Szuvorovo, Nyekraszovo vagy Pervomajszke sem.