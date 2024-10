Vitézy: Karácsony ellenében nem lehet többséget létrehozni a Fővárosi Közgyűlésben

Pénteken alakul meg a Fővárosi Közgyűlés és veszi kezdetét az évekig tartó huzavona. Karácsony Gergelyre nehéz öt év vár: többsége távolról sincs, hiszen az őt támogató listáról hat képviselő jutott be, míg a Tisza Pártnak és a Fidesznek 10-10 képviselője van, a Kutyapártnak és Vitézyéknek pedig 3-3. Ebből kell összeszednie szavazásról szavazásra 16 embert a javaslatai mögé.

Karácsony viszonylag későn kezdte meg az egyeztetést a pártokkal, az első nagy körös megbeszélést pedig csak a közgyűlés előtt két nappal hívta össze. Itt 2,5 órát tárgyaltak, és Vitézy Dávid szerint annak ellenére volt konstruktív a megbeszélés, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosan üzengetett egymásnak Karácsony Gergely, Magyar Péter, Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra is. (A Tisza Pártot a megbeszélésen Ordas Eszter képviselte.)

„Ha Karácsony Gergely összehívott volna a nyár végén egy ilyen megbeszélést, a közéleti feszültségek nagy részét megspórolhatta volna” - mondta Vitézy egy háttérbeszélgetésen.

Abban nincs elmozdulás, hogy az alakuló ülésen Karácsony nem tesz javaslatot helyettesekre. Ő Kiss Ambrust szeretné, akit a pártok többsége nem szavazna meg. Vitézyt is csak akkor jelölné, ha csomagban szavaznának róla Kiss Ambrussal.

Vitézy Dávid elmondta, kemény feltételei lennének azzal kapcsolatban, hogy a helyettesi posztot elvállalja – ha ez ténylegesen felmerülne. Például nem akar „dísz”, vagyis olyan háttérszereplő lenni, mint az eddigi helyettesek többsége, emellett azt is kikötné, hogy minél nagyobb arányban megvalósuljon a programja, amihez forrást és valódi döntési jogköröket is akarna. Vitézy szerint „a cégek fölötti felügyeleti jog fontos kérdés lesz,” a BKK-vezér Walter Katalinnal például nincs meg a bizalmi viszony.

Ezeket a feltételeket nem tudta egyenesben elmondani Karácsonynak, hiszen „egy rajta kívül álló feltételhez kötött felkérés valójában nem felkérés”, így csak feltételesen fogalmazhatott egy feltételes felvetésre.

Kérdésre válaszolva közölte, ha végül a kormányhivatal jelölné ki vagy javasolná őt, nem vállalná a megbízatást.

Elismerte, hogy augusztusban volt egy hármas találkozó Magyar Péter, Kovács Gergely és közte, de állítása szerint ott nem jutottak arra, hogy Karácsony ellenében egy alternatív többséget kellene szervezni.

„A többséget csak Karácsonnyal együtt lehet létrehozni, erre próbáltuk a kereteket kitalálni. Karácsony viszont eltűnt nyárra.”

A Karácsony megkerülésével létrehozott többség szerinte technikailag sem kivitelezhető, ugyanis a főpolgármesternek rendkívül erős jogosítványai vannak. Ilyen az előterjesztési jog vagy az indoklás nélküli és korlátlan számú vétó.

Ezekkel a széles jogkörökkel pedig többség nélkül is el tud navigálni Karácsony Gergely. A közgyűlés feloszlatását nem látja reális opciónak,

„a főpolgármester és a közgyűlés kényszerházasságra van ítélve.”

Ugyan Karácsony korábban arról beszélt, látta azt a javaslatot, amivel minden jogát elveszik és átadják Vitézynek, Vitézy szerint ez formailag sem lehetséges.

„A helyettes jogosítványai a főpolgármestertől származnak, ez nem lehet több, mint ami neki van. Egy miniszternek sem lehet több jogosítványa, mint a miniszterelnöknek.”

Kiderült, a Szervezeti és Működési Szabályzatról még tárgyalnak a felek. Karácsony Gergely ugyan benyújtott egy módosítást a közgyűlés elé, amiben figyelembe vette a frakciók néhány javaslatát, és le is mondott 19 jogköréről a közgyűlés vagy a bizottságok javára, azonban több lényeges pontban még vita van.

Karácsony – az első hónapokban legalábbis – megtartaná azt a jogát, hogy két közgyűlés között egy személyben dönthessen különböző ügyekben. Vitézy azt mondta, erről még folynak a tárgyalások. Most úgy tűnik, a végső változatból kikerülhet az a tétel, hogy az ukrajnai háborúra hivatkozva lényegében bármiről dönthessen, a többi tételt pedig decemberig a frakciókkal átnézik.

photo_camera Vitézy Dávid még a kampány alatt Fotó: Kovács Bendegúz/444

Vitézy azon is változtatna, hogy a cégvezetőket, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat csak a főpolgármester előterjesztésére szavazhatja meg a Közgyűlés (vagyis a listán nem kérhet módosítást). Ő – és egyébként a nyilatkozatok alapján a Tisza Párt is – azt akarja, hogy erről a Közgyűlés döntsön, és a munkáltatói jogokat is adják vissza a testületnek.

Egyeztetnek arról is, hogy nagyobb hatásköre legyen a vizsgálóbizottságoknak. Ha máshogy nem megy, Vitézy szerint a cégvezetők munkaszerződésébe kell beleírni, hogy kötelesek együttműködni a bizottsággal.

A nemzeti konzultáció mintájára indított „lakógyűlés” ügyében nagyon messze vannak az álláspontok, Vitézy itt is azt akarja, hogy közgyűlési döntéssel lehessen azt kiírni, hogy „a főpolgármester és a Közgyűlés nem egymás ostorozására használja a lehetőséget.”

Kérdés, hogy ezekből mi megy át a pénteki alakuló ülésig. Vitézy azt mondta, amiben nincs megállapodás, azt módosító javaslatként benyújtják. Karácsony kedden arról beszélt, az előterjesztését nem lehet módosítani, Vitézyék jogászcsapata szerint viszont lehet. Ebben a végső szót a bíróság mondhatja ki.

Arról is beszélt, hogy az új közgyűlési felállásban azt tartaná helyesnek, ha a főváros uniós képviseltét a Tisza Párt látná el, nem pedig a párbeszédes Jávor Benedek.

A bizottsági struktúrákban megállapodtak – Karácsony ott mandátumarányos elosztást ígért -, a bizottságok és a tagok száma csökken.

Ő a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságot vezetheti majd, ha megszavazza a Közgyűlés. „Ez nem egy szuperbizottság lesz”, a jelenlegihez képest nem lesznek plusz jogkörei, és ők sem kérték, hogy a BKK fölötti munkáltatói, irányítási jogokat megkapják.

A cégvezetőkre, felügyelőbizottságokra és igazgatósági tagokra kiírt pályázatoknál még lehet változás, ő személy szerint a visszavonásuk mellett érvel. Szerinte eleve az egész „hisztireakció volt” Karácsony részéről, másrészt nem is koherens, amit a főpolgármester mond. Úgy várja el, hogy a frakciók jelöljenek tagokat, hogy már ki van írva a pályázat.

A BKK rendészet létrehozására vonatkozó javaslatot beadták, reméli, hogy átmegy. Karácsonynak pedig azt a javaslatát, hogy a hajléktalanellátást fenntartóként vegye át a főváros az Oltalom Karitatív Egyesülettől, megszavazzák.

A Vitézy Dáviddal Budapestért – LMP-Zöldek három fős frakcióját ő vezeti, és várhatóan péntekre kitalálnak egy rövidebb nevet.