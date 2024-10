„Utálunk szar Románia” – írta ki az Instagramra a magyar teqballversenyző, miután a vesztett meccsen is hasonlókat ordibált

A Kota Gabriella, Katz Balázs vegyes páros a lengyel Alicja Bartnicka, Marek Pokwap ellen játszott a Teqball World Series budapesti tornáján. A győzelmet jelentő pont után Kota durva ordibálásba kezdett. Szerinte ugyanis „csusza” (edgeball) volt az, amit a román bíró pontnak értékelt, a lengyelek jutottak be a vasárnapi döntőbe. A szitkozódó Kotát ezen a videón is meg lehet tekinteni 1:25:25-től:

A HVG azt írja, Kota a mérkőzést követően Instagramon is megosztott egy sztorit, amit később törölt, ebben pedig az „utálunk szar Románia”-szöveg állt. Pechére ezt a szövetség illetékesei is látták. Végül kizárták a szombati női páros versenyből, valamint a vegyesben szerzett pénzdíját (600 dollár) és világranglista-pontjait sem tarthatja meg. A Sportal információi szerint emellett precedens értékű eltiltásra is számíthat Kota, erről a szervezet etikai bizottsága várhatóan a jövő hét elején hoz hivatalos döntést.