699 millió forintért eladó Torgyán József egykori villája, amit egy éve még 950 millióért hirdettek

Egy év után újra felkerült Torgyán József kisgazda politikus és volt földművelésügyi miniszter egykori villája az egyik ingatlanhirdetési portálra, de az ára több mint 250 millió forinttal csökkent, írja a Pénzcentrum.

photo_camera Torgyán József 2014-ben. Fotó: Kovács Attila / MTI

A hatszobás, 324 négyzetméteres, XII. kerületi ingatlant tavaly augusztusban még 950 millió forintért hirdették meg, ez négyzetméterenként 2,9 millió forintos árat jelentett. A mostani hirdetésben jelentősen csökkent az ár, 699 millióért már meg lehet venni a házat. A paraméterek is változtak, az alapterület 324 négyzetméterről valahogy 410 négyzetméter lett, de a telek mérete is nőtt, a tavalyi 1213 után most 1264 négyzetméteresként hirdetik.

A lap azt írja, Torgyán 2000-ben vásárolta az ingatlant, saját állítása szerint 50 millió forintért. Jelentős felújításon esett át az épület, a hirdetés szerint négy autó számára fűtött garázs, márványpadló, finn szauna és egy borospince is tartozik a házhoz. Érdekesség, hogy kisgazda politikus egyik vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel a villát, mint tulajdont, mert nem akarta, hogy „betörő-, rabló- és robbantócsoportok” tudják, pontosan hol lakik.