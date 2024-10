A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői a minisztereknél is többet keresnek

A HVG közérdekű adatigénylésben kérte ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőinek, Lánczi Tamás elnöknek és Berzi Gergely meg Szablics János elnökhelyetteseknek, illetve a nemrég alakult Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetet vezető volt III/III-as tisztnek, Horváth Józsefnek a juttatásait:

Lánczi Tamás elnök: bruttó fizetés 5 483 520 Ft/hó, 500 000 Ft/év ruhapénz, 411 885 Ft/év SZÉP-kártya-juttatás, állami vezetőknek járó Škoda Superb autó hivatali és magánhasználatra.

Berzi Gergely elnökhelyettes: bruttó fizetés 3 701 376 forint/hó, 450 000 forint/év ruhapénz, 361 475 forint/év SZÉP-kártya-juttatás, Budapest-bérlet.

Szablics János elnökhelyettes: bruttó fizetés 3 701 376 forint/hó, 450 000 forint/év ruhapénz, 411 885 forint/év SZÉP-kártya-juttatás, állami vezetőknek járó Škoda Superb autó hivatali és magánhasználatra.

Horváth József kutatóintézeti igazgató: bruttó fizetés 2 406 015 forint/hó, 400 000 forint/év ruhapénz, 210 246 forint/év SZÉP-kártya-juttatás, munkába járási támogatásként 30 forint/kilométer költségtérítés.

Az elnök és az elnökhelyettesek fizetése nem titok, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is létrehozó törvény rögzíti, és sok más állami vezetőéhez hasonlóan az övéket is beépített automatizmusként a mindenkori átlagkeresethez kötik (a jegybankelnök fizetéséből kell kiszámolni Lánczi és helyettesei fizetését).

photo_camera Lánczi Tamás a Fidesz balatonalmádi frakcióülésén 2022. szeptember 21-én. Fotó: Németh Dániel/444

Lánczi fizetése (8-10 ember átlagfizetése) még a kormányfői fizetésnél is magasabb, mivel az a júliustól érvényes emelés óta havi bruttó 4,77 millió forint, bár Orbán Viktor országgyűlési képviselő is, ami még havi 1,7 milliós bevételt jelent. Lánczi más kereső tevékenységet nem is folytathat, de a februári váltással a jövedelme több, mint a duplájára nőtt. Addig az MTVA online igazgatója volt havi bruttó 2,16 millióért.

Közérdekű adatigénylésünk nyomán nemrég kiderült az is, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal 101 munkatársa közül 14-en Lánczi elnöki titkárságán, 14-en a főtitkárságon, 6-an a sajtóirodán, 22-en a közkapcsolati igazgatóságon, 23-an az elemzési igazgatóságon, 11-en a vizsgálati igazgatóságon, 6-an a kutatóintézetben, 2-en a biztonsági irodán dolgoznak.