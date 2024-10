Magyar Péter öccse annál a cégnél dolgozott, amivel túlárazott szerződést kötött a Diákhitel Központ

Az öccsét foglalkoztató céget is alkalmazta Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezetőjeként. A PlanB nevű vállalkozással kötött szerződést is kifogásolta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, írja a media1.hu. A PlanB-nek több megbízást is adott a Diákhitel Központ 2019-ben és 2020-ban, többek közt

4,4 millió forintért prezentációs anyagot rendeltek, 4 millió forintért tanulmányt írattak és 14 milliót fizettek egy faültetési nyereményjáték lebonyolításáért.

A négymilliós tanulmányról jegyezte meg a KEHI, hogy a prezentáció 18 diából állt, a cég tehát diánként 244 ezer forintot kapott a munkáért. Magyar Péter testvére 2019 augusztusa és 2020 februárja között dolgozott a PlanB alkalmazásában, tehát a szerződéskötések idejében. A lap értesüléseit Magyar Márton és a Tisza Párt elnöke is megerősítette. A párt szerint

Magyar Mártonnak nem volt rálátása a Diákhitel Központnak végzett megbízásra, annak előkészítésében, teljesítésében nem vett részt.

Az nem derült ki, hogy Magyar Péter tudta-e, hogy az öccse munkáltatójával több szerződést is kötött mint egy állami cég vezetője.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szeptember végén derült ki, hogy online hírújság indításán dolgozik Magyar Péter testvére, a korábban a HírTV-nél is dolgozó Magyar Márton. Az újságalapításra állítása szerint tehetős vállalkozóktól kalapozta össze a pénzt, ígérete szerint a lap a Tisza Párttól függetlenül működik majd. Magyar Márton a legutóbbi időkig egyszerre volt a testvére kampánycsapatának a tagja és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartózó Indamedia alkalmazottja