Nyilvánosságra hozta a Diákhitel Központról szóló teljes KEHI-jelentést az Átlátszó

Szerdán még csak a tartalmát, csütörtökön azonban az egész 2021-es, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) Diákhitel Központról szóló jelentését nyilvánosságra hozta az Átlátszó.

photo_camera Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója hivatalában 2020-ban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A KEHI-jelentés szerint a Diákhitel Központ az évi 1 milliárdos anyagi ráfordításainak közel felét hirdetés- és reklámköltségekre, illetve tanácsadásra költötte el úgy, hogy a szerződések sokszor túlárazottak voltak. A dokumentum szerint összesen 52 darab, 2018-2020 között keletkezett szerződést vizsgáltak meg részletesen, ezek értéke 1,4 milliárd forint volt. (Tehát nem minden vizsgált szerződést Magyar ideje alatt kötöttek, ő ugyanis 2019. június 8. és 2022 februárja között volt az állami cég vezérigazgatója).

A KEHI megállapította, hogy a szerződő cégek kiválasztásánál több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt. Két olyan céget emeltek ki (First Voice Kft.,-Think&Thank Kft.), amik ahhoz a Trentin Balázshoz köthetők, aki jelenleg a Tisza Párt egyik szervezője, és akinek egy másik cége, a Troia Media Kft. szintén kapott megbízást 2021-ben a Diákhitel Központtól.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szerdán közleményt adott ki, ami szerint a „kormányrendelet alapján tanácsadó tevékenységet folytatott a Diákhitel Központ Zrt. működése és gazdálkodása tárgyában”. Magyar az első interjújában azt állította, hogy a KEHI közvetlenül azután kezdett kutakodni náluk, hogy megromlott a viszonya akkori feleségével, Varga Judittal, majd a Karmelitában visszautasította a válás zökkenőmentessége érdekében felkínált diplomáciai állást. Magyar azt állította, hogy miután rendezte a kapcsolatát Varga Judittal, a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül lezárták.

A KEHI közölte, a „tanácsadó tevékenység eredményeként a hivatal – összhangban a vonatkozó kormányrendelet előírásaival – véleményt készített és a tanácsadói tevékenységet lezárta”. Ellenőrzési jelentés valóban nem készült az ügyben, a KEHI szerint „a hivatal a vélemény elkészítésével a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett”.

A közlemény egy fontos eleme volt az, hogy „a Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban jelenleg nyomozás van folyamatban, melyben a tanácsadó tevékenységről készült vélemény és a kapcsolódó szerződések a nyomozó hatóság rendelkezésére állnak”.

A Diákhitel Központ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank alá tartozik, az MFB a szerdai közleményében azt emelte ki, hogy a KEHI vizsgálata után nem hosszabbították meg Magyar Péter megbízatását. Az MFB azt írta, hogy a Diákhitel Zrt.-ben a KEHI 2021 során folytatott átfogó vizsgálatot – itt nem tanácsadói tevékenységet említenek –, amely „érintette a beszerzésekkel és szerződésekkel kapcsolatos gyakorlatot is”. A közlemény szerint a Magyar Fejlesztési Bank „ezt követően 2022-ben nem hosszabbította meg Magyar Péter vezérigazgatói megbízatását”, azonban ok-okozati összefüggésre ez a szöveg direktben nem tesz utalást.

Magyar Péter a Facebookon reagált a KEHI állításaira: „A KEHI elnöke azt is hazudja, hogy 2021-ben nem vizsgálatot folytattak legfelsőbb politikai megrendelésre a Diákhitel Központnál, hanem csak tanácsadást folytattak. Miközben a valóság az, hogy megrendelésre, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálatot folytattak rendőrök igénybevételével a házasságom megromlásakor. Gaál Szabolcs ugyanolyan ócska hazug csinovnyik, mint az összes többi Rogán Antal körül, csak még arra is képes, hogy a hivatala politikai megrendeléseket is teljesítsen.”