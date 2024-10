Ábrahám Róbert szerint bizonyos jobboldali körökben „már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot”

„Felmondtam a Mediaworksnél, és ezzel az utolsó szál is megszűnt, ami bárhová is kötött. Mindemellett valamivel részletesebben is be kell számolnom arról, mi is az, ami most történik, hogy véletlenül se adjak félreértésre okot” – kezdi posztját Ábrahám Róbert, az egykori Pesti TV egykori műsorvezetője. Ő volt az, aki július közepén megütötte Puzsér Róbertet és így súlyos testi sértéssel gyanúsították, amelyet aztán visszavontak. De ő volt az is, aki aki 2023-ban, az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján szervezett békekiállást a Kossuth térre, ahol többek között fellépett Gődény György patikus, a Rablópártok című film fontos szereplője, Jeszenszky Zsolt publicista és Dopeman, az Országház egykori fantomja. A 444-nek akkor elmondta azt is, hogyan értette, hogy „minden veszélyes ideológiát vagy zsidók kreáltak, vagy zsidók vezetnek”

photo_camera Ábrahám Róbert a 2024-es Tusványoson. Fotó: Kristóf Balázs/444

Ábrahám márciusban már otthagyott egy kormánypárti lapot, miután a Pesti Srácok lehozott egy helyreigazítást az ő témája kapcsán. Akkor még aznap visszatáncolt, de ha jól értjük, akkor már nem dolgozik a Pesti Srácoknál sem. Mostani posztjában ugyanis így fogalmaz: „hetek óta vívódok azon, mi a helyes és mi a helytelen. A háttérben ugyanis kialakult egy olyan bizalomvesztés, amit nem tudok tovább takargatni. És ilyenkor mit tehetek? Ha szembefordulok velük, akkor abból egy másik erőtér profitál. Ha tétlenül tűröm azt az aljasságot, amit művelnek, akkor csak még arrogánsabbá és önhittebbé válnak. Akkor mégis mit lehet tenni?”

A poszt további részét nem sokan érthetik, elég rejtélyesen fogalmaz. Például: „Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért váltak egyesek ennyire arrogánssá. A válasz viszonylag egyszerű: elkapatták őket, mert a jobboldali világnézetet vallók gyakran összekeverik a lojalitást a szolgai meghunyászkodással. Ezért lehet az, hogy bizonyos körökben már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad: a hűséget, a szavahihetőséget, hogy nem teszünk homlokegyenest mást, mint amit mondunk.”

Az is biztosan árulkodik valamiről, hogy pár órával a felmondását bejelentő poszt előtt azt írta: „Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak. De előtte az utolsó kapcsolatot is megszűntetem az összes kollégámmal és barátommal, hogy rájuk ne fröccsenjen abból, ami következik.” Orbán Viktor fogalmazott úgy kedden, hogy ébresztőt fújni érkezett Strasbourgba. Az biztos, hogy hamarosan kiderül, mire gondolhatott Ábrahám ezekkel a posztokkal.