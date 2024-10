10 ezer eurós bírságot kapott a magyar állam az emberi jogok bíróságától, mert sérültek az élethez való jogok a gödi Topházban

Az Emberi Jogok Európai Bírósága október 10-i döntésével megállapította, hogy az állami fenntartású gödi Topház bentlakásos intézményben sérült az élethez való jog, és nem vizsgálták ki megfelelően az egyik lakó halálesetét sem. A Validity Foundation által indított per tárgyát képezte ugyanis az egyik lakó, T.J. halálesete is.

A bíróság amellett, hogy elmarasztalta a magyar hatóságokat a megfelelő vizsgálatok és intézkedések hiánya miatt, még 10 euró megfizetésére is kötelezték. Az összeget az elhunytat képviselő Validity Foundation kapja a perköltségek fedezetére. Az alapítvány eredetileg 18 ezer eurónál is nagyobb összegre nyújtott be igényt, viszont a magyar állam vitatta a teljes összeg jogosságát.

T.J. 1973 nyarán született, súlyos értelmi fogyatékossággal diagnosztizálták, majd 1983-ban helyezték el őt a gödi Topház szociális intézményben. Egészen 2015-ig önállóan tudott járni és enni és bár nem tudott kommunikálni, mégis szocializálódott és megértette magát a többi lakóval. Az évek során azonban számos sérülést rögzítettek T.J. orvosi kartonján, sebek voltak az arcán, a fején, zúzódások és vérömlenyek a végtagjain. 2017-ben a Validity Foundation megfigyelői az intézményben tett látogatásukkor észlelték T.J. megváltozott állapotát: teljesen lesoványodott, az ágyhoz volt kötve, nyílt seb volt a homlokán, fekete volt a szeme és nem reagált semmire sem. Egy évvel később a nőt a váci kórházba szállították, ahol tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, kiengedése előtt azonban hirtelen romlott az állapota, ami a halálához vezetett. A boncolás szerint a halál oka bakteriális tüdőgyulladás volt.

2017 májusában tette közzé jelentését az intézményben tapasztalható állapotokról az alapítvány. Sokkoló fotókat is közöltek a bentlakásos intézményről, ahol majdnem 200 értelmi és halmozottan fogyatékos, folyamatos ellátásra szoruló gyermek és felnőtt él, kegyetlen, embertelen módon bántak a lakókkal. Már a jelentés közzétetele utáni napon az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága közleményt adott ki, ami szerint azonnali, rendkívüli vizsgálatot indítanak az ügyben. Egyúttal azonnali hatállyal felfüggesztették az intézmény igazgatóját.

photo_camera Két kép az MDAC Topház-jelentéséből. A baloldalin egy férfi az ágya szélét rágja, a jobboldalin egy fiatal fiú a karján nyílt sebekkel.

Nem sokkal később az ügyről részletes jelentést írt az ombudsman is, és arra jutott, valóban „megengedhetetlen mértékben sérülnek” az ellátottak jogai az intézményben. Megállapította azt is, hogy az intézményben csak részben volt biztosított a szükséges dolgozói létszám és eszközellátottság, hiányzik a tiszta és higiénikus környezet, hiányoznak azok a mentálhigiénés tevékenységek is, amelyek segítenének fenntartani a lakók korlátozott fizikai és szellemi funkcióit.

A szervezet 30 oldalas jelentése és a fotók óriási botrányhoz vezettek, aminek az lett a vége, hogy 2018 júliustól a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át a működtetői feladatokat.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt a kormány vitatta annak jogosságát, hogy a Validity Foundation jogosult lenne T.J. képviseletére, ehhez a gyám engedélyét kellett volna kérnie. Vitatta azt is a bíróságon, hogy az intézményben embertelenek vagy életveszélyesek lettek volna a körülmények, ennek alátámasztásaként megemlítette a magyar állam képviselője, hogy T.J. 35 évig élt az otthonban. Vitatták azt is, hogy az elhunyt lakó szabadságában korlátozva lett volna, hiszen bármikor volt lehetősége elhagyni az ingatlant, sőt a gyámja is bármikor átvihette volna egy másik otthonba.

A gödi Topház ügyében a Fővárosi Törvényszék is több állami szervet elmarasztalt.