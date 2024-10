A horvát határőrség elégethette a Boszniába visszakényszerített bevándorlók dokumentumait

A jelek szerint a horvát határőrség elégethette az Európai Unióba belépni próbáló menedékkérőktől lefoglalt ruhákat, mobiltelefonokat és útleveleket, mielőtt visszatoloncolta őket Boszniába.

Az elégetett tárgyakról a No Name Kitchen (NNK) nevű humanitárius szervezet készített képeket, de a rendőrség által elkövetett szexuális erőszakról és bántalmazásról is beszámoltak. A fényképek nyolc olyan hamukupacról készültek, ahol a horvát rendőrök állítólag elégették az emberek személyes tárgyait és a menedékkérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat, amint elérték az EU területét. A szervezet talált több száz elégett telefont, cipőt, szemüveget, hivatalos kormányzati dokumentumokat, személyi igazolványokat, pénzt.

Az elégetett okostelefonok a horvát rendőrség által elkövetett visszaélések bizonyítékait is tartalmazhatják a menedékkérők által készített videók és fényképek formájában, közölte az NKK.

A humanitárius szervezet 2023-2024-ben azért utazott a boszniai-horvát határra, mert addigra már sokat hallottak az égetésekről a bevándorlóktól, és ehhez kerestek bizonyítékokat. A tanúmeghallgatások során a rendőrség által elkövetett bántalmazásokra is fény derült, egy nő arról vallott, hogy az egyik határőr megerőszakolta.

Minden nap több ezer ember érkezik a horvát határokhoz Ázsiából, a Közel-Keletről vagy Észak-Afrikából, akik közül sokukat a horvát határrendészek tartóztatnak fel. A jelentések szerint a bevándorlókat a határőrök kirabolják, majd visszakényszerítik Boszniába, amely sérti a nemzetközi jogot. (Guardian)