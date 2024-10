Kovács Gergely a várható fizetéséről: Eddig 420 ezret kerestem, ez meg 4 millió forint

Hosszú interjút közölt a Telex a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökével, Kovács Gergellyel, aki október elsejével ült be a XII. kerület polgármesteri székébe. A lap megkérdezte Kovácsot, hogy lopott-e már, mivel beiktatásának napján a polgármester ezzel viccelődött.

„Nem, de úgy tűnik, pont jókor lettem polgármester. Az LMP benyújtott egy javaslatot a parlamentnek, ha megszavazzák, akkor kábé duplájára emelik a polgármester fizetését. Úgyhogy most már nem kell lopnunk, mert akkor ez így megoldódott. Szürreálisan jön ki egyébként. Fővárosi képviselő is vagyok, így ilyen 4 millió bruttóra jönne ki a fizetésem.”

Kovács Gergely elmondása szerint eddig 420 ezer forintot keresett, ez meg 4 millió forint, ami „ijesztő”. „Nem tudom, veszünk fel belőle alkalmazottakat a párthoz, vagy valami, mert ez így tényleg szürreális. Meg hát azért sem kell lopni, mert van itt bent kávé, meg cukor, tehát kiderült, hogy ezek járnak, nem kell ellopkodni. Egyébként látszódnak jó lehetőségek a lopásra, mert volt, aki szerette volna, hogy a közjóléti erdő típusú ingatlanát minősítsük át lakóövezetté, és ott azért látszott, hogy – hogy is mondjam – neki erre lenne pénze” – mondta.

Kovács az interjúban többek között beszél arról, hogy valamit kell csinálni a Turul-szoborral, akár a MIÉP-nek is eladnák, akik egyébként már be is jelentkeztek érte. De beszélt a fővárost érintő ügyekről is, arról, hogy a Fidesz jelöltjén kívül bármilyen főpolgármester-helyettest megszavazna a Kutya Párt, de szerinte előbb Magyar Péternek és Karácsony Gergelynek kellene jobb barátságba kerülnie.