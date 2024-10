Online rendszert hoz létre a cottbusi egyetem a szélsőjobboldali incidensek bejelentésére

Első német egyetemként online bejelentő-rendszert hoz létre a szélsőjobboldali incidensek nyilvántartására a Brandenburgi Műszaki Egyetem (BTU). A cottbusi intézmény az őszi szemeszterben indítja el az új rendszert.

A diákok egy weboldalon tehetnek bejelentést az általuk tapasztalt szélsőjobboldali incidensekről. A rendszer név nélkül dolgozza fel az adatokat, majd készíti el a statisztikát, amit évente publikál majd az egyetem. A központhoz forduló diákok szaktanácsadásban részesülnek, és támogatást is kapnak.

Gesine Grande, az egyetem elnöke azt mondta, úgy döntöttek, fellépnek a hallgatás ellen. A hallgatás ugyanis csak a szélsőségeket segíti, a demokratikus erőket nem. Grande elmondta, hogy a BTU hallgatóinak több, mint 40 százaléka külföldi, ezért érzékenyen reagálnak az általános politikai helyzetre és a szélsőjobboldali befolyásszerzésre.

photo_camera Gesine Grande Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Grande azt mondta, az egyetemen gyakran előfordult, hogy autoriter és szélsőjobboldali diákok nyilvános előadásokat és vitaesteket használtak ideológiájuk népszerűsítésére. A BTU-nál eddig nem voltak szankciók az ilyen esetekre. Grande sazt mondta, nem rúghatják ki ezeket a diákokat, de folyamatosan ellenőrzik, hogy egyes esetekben felléphetnek-e jogi úton.

Cottbus a brandenburgi szélsőjobboldali szubkultúra egyik fellegvára. A városban a militáns neonácik és a Reichsbürger-mozgalom képviselői is jelen vannak. Utóbbi csoportról azt kell tudni, hogy megszüntetné Németországban a demokráciát, és visszaállítaná az egykori birodalmi határokat. A szervezet nemrégen puccsot is tervezett, 27 vezetője ellen vádat is emeltek 2023-ban.

Cottbusban a szélsőjobboldali AfD 31,5 százalékot szerzett a szeptemberi brandenburgi tartományi választáson. A párt a városban csak kicsivel maradt le a választást megnyerő szociáldemokrata SPD mögött. (via Spiegel)