Részben kivonul a német piacról a Ryanair, miután nem tudta kizsarolni a kormányból a légiközlekedési adó csökkentését

Beváltja korábbi fenyegetését, és drasztikusan visszavágja németországi jelenlétét a Ryanair. Az ír légitársaság 2025 nyarától nem repül többet Dortmundba, Drezdába és Lipcsébe, Hamburgban pedig 60 százalékkal csökkenti járatainak számát. Azt pedig már augusztusban bejelentette a cég, hogy Berlinbe 20 százalékkal kevesebb gépük közlekedik majd.

A döntést a megemelkedő költségekkel indokolta Eddie Wilson, a Ryanair vezérigazgatója. Wilson csütörtöki sajtótájékoztatóján ismét felszólította Volker Wissing német közlekedési minisztert, hogy csökkentse a megemelt légiközlekedési adót.

A Ryanair augusztusban azzal zsarolta a német kormányt, hogy ha nem csökkenti az adó mértékét, számos németországi járatot zár be. Wilson most azt mondta, hogy a cég részleges piaci kivonulásáról szóló döntés végleges. Ugyanakkor hozzátette, hogy ha a német kormány reagál a lépésükre, akkor ők is reagálnak majd.

photo_camera Fotó: PAUL FAITH/AFP

A német kormány májusban emelte meg a légiközlekedési adót. Most az úticéltól függően 15,53 és 70,83 eurónyi közötti adót kell a légitársaságoknak befizetniük. Ezt azonban a legtöbben átterhelik az utasaikra. Emellett légiforgalmi irányítói díjat is fizettet a légitársaságokkal a német kormány, az ebből befolyó bevételeket részben a légiirányítók fizetésére fordítják.

Wilson szerint a német kormány politikája irracionális, és egyre versenyképtelenebbé teszi a német légiközlekedési piacot. A legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív CDU frakcióvezető-helyettese, Ulrich Lange szintén felszólította a kormányt a légiforgalmi adó visszacsökkentésére.

A Ryanair bejelentése alapján 2025 nyarától 12 százalékkal, 1,8 millió ülőhellyel csökken majd a cég németországi jegykínálata. Összesen 22 útvonal szűnik meg. Wilson ugyanakkor arról beszélt, hogy ez nem jár együtt a munkahelyek megszűnésével, így leépítésre sem készülnek. (via Allgemeine Zeitung)