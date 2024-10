A szaúdi koronaherceg is ott lesz a brüsszeli csúcstalálkozón

Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, az ország de facto irányítója szerdán részt vesz az Európai Unió és az Arab-öböl menti országok vezetőinek első csúcstalálkozóján Brüsszelben, írja a Politico. Az EU kedden késő este erősítette meg bin Szalmán részvételét.

A lap szerint meglepő, hogy találkozik vele az EU, a koronaherceg ugyanis a Hasogdzsi-gyilkosság miatt sokáig nemkívánatos személy volt a nyugati országokban.

Az 59 éves Dzsamal Hasogdzsit, a Washington Post szaúdi vezetéssel kritikus publicistáját 2018. október 2-án gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán, ahová azért ment, hogy az esküvőjével kapcsolatos teendőket intézze. Az újságírót - az amerikai hírszerzés szerint a koronaherceg utasítására - a szaúdi „halálosztag” ölte meg, holttestét pedig feldarabolták.

photo_camera Mohamed bin Szalmán Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz a találkozón. A csúccsal az EU és az Öböl Menti Együttműködési Tanács közötti jó kapcsolatokat akarják jelezni, a vezetők tárgyalnak majd a közel-keleti helyzetről és a migrációról is. A Politico által látott nyilatkozattervezet szerint az EU rávenné az Öböl-menti országokat, hogy megszavazzanak Ukrajna-barát kötelezettségvállalásokat is.