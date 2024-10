A Szuverenitásvédelmi Hivatal megtalálta a Haza, sőt, a Nemzet újabb ellenségét

Néhány héttel azután, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal a dolgokat körültekintően megvizsgálva arra jutott, hogy a Transparency káros, stigmatizál és dezinformál, Lánczi Tamásék, a párt élcsapata most az Átlátszó vizsgálatát is befejezte. Most azt történt, hogy

Vagyis megállapították:

„Egyértelművé vált, hogy az Átlátszó - külföldi finanszírozás bevonásával - az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységet folytat, Magyarország számára súlyos politikai, gazdasági és társadalmi károkat okoz”.

A hivatal ezt hétfőn tette közzé az MTI-ben. Hogy a TI-vizsgálathoz hasonlóan ezúttal is a rá vonatkozó szabályokat megsértve járt-e el, azt egyelőre nem tudjuk. Amit igen: Lánczi Tamásék június végén kezdték vizsgálni a kormányzati és hatalmi korrupciók széles körét feltáró Átlátszót, és mostanra „bizonyítást nyert, hogy a magát oknyomozó portálként definiáló szervezet egy összetett nemzetközi hálózatnak a tagja”.

Szpojler: világ-összeesküvést kutattak ki Lánczi Tamásék!

photo_camera A világ minden pontjára figyel

Fotó: HírTV

Ez az állítólagos összetett nemzetközi hálózat „a világ minden pontján a finanszírozók érdekeit képviseli a célország érdekeivel szemben”. A hivatal szerint „egyértelművé vált az is, hogy az Átlátszó - külföldi finanszírozás bevonásával - az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységet folytat, Magyarország számára súlyos politikai, gazdasági és társadalmi károkat okoz”.

A hivatal szerint ennek példája „az az uniós koncepciós eljárás, amely a Judith Sargentini európai parlamenti képviselő által készített, 2018 szeptemberében elfogadott jelentésben csúcsosodott ki”. A Lánczi Tamásék szerint „koholt vádakra épülő ítélet meghozatalához az Átlátszó és más - az Európai Unió által is pénzzel támogatott - politikai nyomásgyakorló csoportok részjelentései szolgáltatták az alapot”.

Szpojler: visszaélésszerű nyilvánosság következik!

A jelentés őrületes csavarja most: az Átlátszó veszélyt jelent a szuverenitásra azzal, hogy közérdekű adatokat tesz közzé. „Eddig több mint 9000 dokumentumot töltött fel a hálózat amerikai központjának szerverére, és ezzel eszközt biztosít külföldi befolyásolási kísérletekhez”. Tehát, figyelem:

magyar szerver = jó,

amerikai szerver = nem jó,

(oroszok a külügy szerverein = system error.)

A hivatal szerint „komoly kockázatot jelent, hogy a feltöltött dokumentumokban az állami és önkormányzati intézmények, magyar magánvállalkozások és magánszemélyek közötti szerződések, levelezések mellett több száz telefonszám, valamint más személyes, szenzitív információk is szerepelnek”. Ezek ugyebár, ahogy korábban írtuk, közérdekű adatok.

A hivatal belekötött az Átlátszó gazdálkodásába is, mondván: a „2011 és 2016 között finanszírozásáról a nyilvánosság számára semmilyen információ sem érhető el, a 2017 és 2023 közötti tárgyévekben pedig a megismerhető adatok számos pénzügyi, elszámolási anomáliára utalnak”. De Láncziék ravaszságán nem lehet kifogni: „a trükkök ellenére” is megállapították, hogy az Átlátszó főleg külföldről kap pénzt. Innen már csak egy lépés, hogy SOROS!