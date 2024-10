Trump szerint a nagygyűlése, amin rasszista szövegekkel vezették fel a beszédét, olyan volt, mint egy „szeretetfesztivál”

A New York-i Madison Square Gardenben tartott nagygyűlést vasárnap Donald Trump. A beszédét felvezető szónokok között volt Hulk Hogan volt pankrátor, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester és egy Tony Hinchcliffe nevű humorista. Közülük többen is nagy vihart kavaró beszédeket mondtak, Hinchcliffe például arról beszélt, hogy Puerto Rico „egy úszó szemétsziget”, és „a latinók nagyon szeretnek babát csinálni”.

photo_camera Hulk Hogan lengeti az amerikai zászlót Donald Trump nagygyűlésén New Yorkban 2024. október 27-én. Fotó: Angela Weiss/AFP

Maga Trump pedig bejelentette, hogy az első napon elindítja „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját”. Azt mondta, megment „minden várost és települést, amit megszálltak és meghódítottak” az általa „gonosz és vérszomjas bűnözőknek” nevezett illegális bevándorlók. Mindezt az 1798-as Idegen ellenségekről szóló törvényre hivatkozva tenné meg.

photo_camera Fotó: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Ehhez képest Trump a legújabb beszédében egész máshogy értékelte, mi történt – írja a Guardian. A volt elnök a floridai Mar-a-Lago üdülőhelyén összegyűlt tömeg előtt azt mondta: „Nem hiszem, hogy bárki látott még olyat, mint ami a múlt éjjel a Madison Square Gardenben történt. A szeretet abban a teremben lélegzetelállító volt. Politikusok, akik már régóta csinálják ezt, azt mondták, hogy sosem volt még ilyen gyönyörű esemény, olyan volt, mint egy szeretetünnep, egy abszolút szeretetünnep, és megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem benne.”