Trump meghirdette „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját”, miután szövetségesei vulgáris, rasszista megjegyzésekkel vezették fel a beszédét

A New York-i Madison Square Gardenben tartott nagygyűlést vasárnap Donald Trump republikánus elnökjelölt. A beszédét felvezető szónokok között volt a Gawker médiát kicsináló Hulk Hogan egykori pankrátor, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester és egy Tony Hinchcliffe nevű humorista. Közülük többen is nagy vihart kavaró beszédeket mondtak.

photo_camera Trumpék a Madison Square Gardenben. New Yorkban utoljára 1984-ben nyert republikánus elnökjelölt

Fotó: KOUHEI CHOUJI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Hinchcliffe például arról beszélt a Reuters és a CNN tudósításai szerint, hogy Puerto Rico „egy úszó szemétsziget” és „a latinók nagyon szeretnek babát csinálni”. A helyszíni jelentések szerint a szavait nagy üdvrivalgással fogadták Trump hívei.

A Puerto Ricó-iak amerikai állampolgárok, és bár a szigeten élők nem szavazhatnak az amerikai általános választásokon, az Egyesült Államok szárazföldi részére költözött Puerto Ricó-iak milliói igen, és az egyik csatatérállamban, Pennsylvaniában elég nagy, körülbelül félmilliós közösségük él. Nem csoda, hogy ezektől a szavaktól több republikánus is igyekezett azonnal elhatárolódni, köztük Rick Scott floridai republikánus szenátor, akinek újraválasztása nagyban függ az állam Puerto Ricó-i közösségének támogatásától, vagy a New York-i Anthony D'Esposito, aki maga is Puerto Ricó-i.

A Trump-kampány szóvivője, Danielle Alvarez is azt mondta: „ez a vicc nem tükrözi Trump elnök vagy a kampány nézeteit”, de ekkorra már nagy vihart kavartak a szavak és annak kedvező fogadtatása. A Puerto Ricó-i Ricky Martin pedig az Instagramján posztolt egy klipet a kommentekből, és azt írta mellé: „Ezt gondolják rólunk”. A Puerto Ricó-i szupersztár Bad Bunny, akinek „Un Verano Sin Ti” című albuma 2023-ban a legtöbbet streamelt album volt világszerte, 45 millió Instagram-követőjének posztolt egy videót, amelyen Harris a Puerto Ricóval kapcsolatos tervét fejtegeti, nem sokkal azután, hogy a humorista elhagyta a színpadot.

A demokrata Kamala Harris kampánya ugyanis gyorsan lecsapott a Puerto Ricó-zásra: a videót közzétette a közösségimédia-csatornáin, míg Harris vasárnap Észak-Philadelphiában elment egy Puerto Ricó-i étterembe, ahol a szigetre vonatkozó terveiről beszélt, és azt ígérte, hogy elnökként „befektet Puerto Rico jövőjébe”.

A nagy vihart kavart Puerto Ricózás mellett arra sokkal kevesebben figyeltek fel, hogy Giuliani azt hazudta, Harris „a terroristák oldalán áll” az izraeli-palesztin konfliktusban, míg Trump az elnökjelölt riválisát „nagyon alacsony IQ-jú egyénnek” nevezte (így fogalmazott róla Tucker Carlson is). Volt olyan republikánus politikus, aki antikrisztusnak nevezte Harrist.

Trump a beszédében azt is bejelentette, hogy

„Az első napon elindítom az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját. Megmentek minden várost és települést, amelyet megszálltak és meghódítottak”

az általa „gonosz és vérszomjas bűnözőknek” nevezett illegális bevándorlók. Ezt az 1798-as Idegen ellenségekről szóló törvényre hivatkozva tenné meg.

Trump emellett a 2017-21-es elnöksége alatt elért külpolitikai eredményeit méltatta, és azt mondta, hogy hivatalában nem fog háborúkat indítani, bár hozzátette, hogy ha az Egyesült Államok mégis háborút vívna Kínával, „szétrúgnánk a seggüket”.

A beszédet és a rendezvény hangulatát a legtöbben sötétnek és gyűlöletkeltőnek nevezték.