A vártnál jobban nőtt az európai gazdaság, a magyar lett a legrosszabb negyedéves adat az EU-ban

A vártnál nagyobb mértékben nőtt az eurózóna GDP-je az idei harmadik negyedévben negyedéves és éves összevetésben is - közölte az EU statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

Nem végleges adatok szerint az euróövezetben 0,4 százalékkal nőtt a hazai össztermék (GDP) a harmadik negyedévben a második negyedévvel összevetve, amikor 0,2 százalékos bővülést mértek. Éves szinten a GDP-növekedés 0,6 százalékról 0,9 százalékra gyorsult. Elemzők kisebb, 0,2 százalékos havi és szerényebb, 0,8 százalékos éves szintű növekedést vártak a harmadik negyedévre.

Az EU egészében a harmadik negyedévben a GDP 0,3 százalékkal nőtt a második negyedévhez viszonyítva, amikor szintén 0,3 százalékos emelkedést jegyeztek föl. Éves szinten a GDP a második negyedévi 0,8 százalékról 0,9 százalékra gyorsult az idei harmadik negyedévben.

Országokra lebontva az Eurostat oldalán látható, hogy a legnagyobb mértékben az ír (2%), a litván (1,1%) és a spanyol (0,8%) gazdaság nőtt. Bár Nagy Márton tárcája a német gazdaság teljesítményével magyarázta a magyar adatokat, a német GDP szerény, 0,2 százalékos növekedést produkált a harmadik negyedévben. Az EU-ban csak három gazdaság teljesítménye romlott, a svéd 0,1 százalékkal, a lett 0,4 százalékkal, míg a magyar 0,7 százalékkal. A technikai recesszióba süllyedő magyar gazdaságról reggel részletesen is írtunk, ahogy arról is, hogy a friss magyar adat a legpesszimistább elemzőket is meglepte.

Az Eurostat november 14-én ismerteti a felülvizsgált, de továbbra sem végleges harmadik negyedévi GDP-adatokat.