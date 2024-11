Megsemmisítő válaszlépéssel fenyegette meg az iráni ajatollah Izraelt és az Egyesült Államokat

Megsemmisítő válaszlépést helyezett kilátásba Ali Hamenei ajatollah. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szombaton Izraelt és az Egyesült Államokat fenyegette meg beszédében, amelyet teheráni egyetemistáknak tartott - írja a Guardian.

„Ellenségeink, legyen szó a cionista rezsimről vagy az Amerikai Egyesült Államokról, határozottan megsemmisítő választ fognak kapni arra, amit Iránnal és az iráni nemzettel, valamint az ellenállási fronttal tesznek” – mondta az ajatollah az iráni állami média által közzétett videóban.

photo_camera Ali Hamenei 2024. október 27-én.

Fotó: -/AFP

Hamenei leszögezte azt is: „politikai és katonai értelemben is mindent megtesznek azért, hogy felkészítsék az iráni népet” a fenyegetésekkel szemben. Az izraeli hadsereg október 26-án első alkalommal ismerte be nyíltan, hogy katonai célpontokat támadott Irán területén, megtorlásként korábbi iráni rakétatámadások miatt. Pénteken az Egyesült Államok bejelentette, hogy „a következő hónapokban” újabb katonákat vezényel a Közel-Keletre, hogy megerősítsék Izrael védelmét.

Az AP hírügynökség jelentése szerint Khamenei nem részletezte a válaszcsapásként belengetett támadás idejét, sem más paraméterét. Az ajatollah korábban óvatosabban fogalmazott, amikor azt mondta: Izrael támadását „nem szabad sem eltúlozni, sem lekicsinyelni”, és mérlegelni fogják Irán válaszát. Megtorlásra azonban akkor nem szólított fel.