Mike Tyson azért puszilgatta Hasbullát, mert azt hitte, hogy egy kisbaba

2023 egyik legzavarbaejtőbb jelenete volt, amikor Mike Tyson egy podcastfelvételen átölelte és csókolgatni kezdte a 22 éves, dagesztáni MMA-infuenszert, Hasbulla Magomedovot. A nehézsúlyú bokszlegenda most beismerte, hogy végig azt gondolta Hasbulláról, hogy egy kisbaba: „Azt hittem, hogy egy baba. Így vagyok én a gyerekekkel, ölelgetem ezt a srácot, és közben ő olyan 26 éves.” Állítása szerint tényleg így gondolta, nem csak a kamerának játszott.

Mike Tyson admits he thought Hasbulla was a baby when he first met him 😭



“That’s how I am with children, I was hugging on this guy. He’s like 26 years old…” pic.twitter.com/07R8HCYqOi