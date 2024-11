Vádemelést javasol rendőrség a szexuális erőszakkal gyanúsított Russell Brand ügyében

Russell Brand ellen tavaly indult nyomozás szexuális erőszak gyanúja miatt, most pedig a brit rendőrség vádemelésre kéri az ügyészséget, írja a Guardian. A vádak 2006 és 2014 közötti eseteket érintenek, amikor a most 49 éves színész és humorista karrierje csúcsán járt.

photo_camera Russell Brand beszéget mond egy londoni tüntetésen 2015. június 20-án. Fotó: Justin Tallis/AFP

Brand ügyéről 2023 szeptemberében jelent meg egy két brit újság által jegyzett oknyomozói anyag, amelyben négy nő vádolta többek között szexuális erőszakkal és érzelmi bántalmazással. A cikk megjelenése után a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben. Brand akkor is, ahogy most is, tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, szerinte minden kapcsolata beleegyezésen alapult.

Az ügy kirobbanása után a színészt azonnal dobta az ügynöksége, fellépéseit elhalasztották és még a YouTube is letiltotta. Brand a cancel culture (eltörléskultúra) áldozatának tartotta magát, akit azért üldöznek, mert „túl sokat tud”. A Brandet ért vádakról és a színész reakciójáról itt írtunk bővebben.