Gyurcsány Ferenc Minecraft-szervert indít

„Toljuk a Minecrafot ezerrel, nem is olyan soká” - jelentette be a Kereszt halála című krimi szerzője és Demokratikus Koalíció elnöke a TikTokon. Gyurcsány Ferencről már egy ideje terjednek a tiktokos mémek, most ez az álom is valósággá válik.

Gyurcsány ezer lájkhoz kötötte, hogy létrehozza a saját szerverét, pedig nem is tudta pontosan, mire vállalkozik. Azt ígéri, hamarosan elindulhat a közös minecraftozás, majd egy Csákó Dolores felkiáltással búcsúzott el a fiataloktól. Egyébként a lengyel kormány már 2020-ban elindította a saját Minecraft-szerverét.