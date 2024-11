Orbán: Semmilyen éles vita nem volt, a csatákat majd megvívjuk Brüsszelben

Orbán örül, hogy mindenki elfogadta a meghívást. Magyarország nevében elítélte az amszterdami zavargásokat.

Informális ülést tartott a tanács, Magyarország volt már soros elnöke az EU-nak, de akkor nem volt ilyen Budapesten. Megtiszteltetés számára, hogy az EU vezetőit is vendégül látták. Közismert, hogy vannak az EU Bizottsága és Magyarország között súlyos politikai konfliktusok, von der Leyennel is, "de most von der Leyen a vendég, eljött a házunkba, a vendégnek kijár az udvarias fogadtatás és tisztelet.

Ezért semmilyen éles vita nem volt az ülésen. A csatákat majd megvívjuk Brüsszelben".

A versenyképességben teljes egyetértés volt köztük. Magyar elnökség is a versenyképességre fókuszált, egy versenyképességi paktumot akart létrehozni, amit sikerült elérni. Elfogadtak egy közös dokumentumot, ami a középpontba állítja majd a versenyképességet.