Magyar Péter: Macronék kezdeményezték a találkozót

„A francia nagykövetség két-három hete megkeresett, és jelezték, hogy elnök úr szívesen tárgyalna velem röviden a csúcs mentén” – mondta Magyar Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A nagykövettel személyesen beszélték meg a találkozót.

Magyar Péter csütörtök este találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral. Mindketten az informális EU csúcs, illetve az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója miatt voltak Budapesten.

photo_camera Magyar Péter Macronnal találkozott Fotó: Magyar Péter Facebook

A kancellárral a találkozót az osztrákok kezdeményezték, az osztrák néppárti frakciótagokon keresztül. Az volt az üzenet, hogy Nehammer szívesen megismerkedne vele, és egyeztetne bizonyos osztrák-magyar és európai kérdésekben.

Nehammert pénteken megkérdezték újságírók a találkozóról, és azt mondta, „jó néppárti hagyományhoz illően bármelyik tagállamba utazunk is, ott felkeressük azt a helyi testvérpártot vagy vezetőt, aki közénk tartozik. Különösen, ha egy olyan erős pártról van szó, mint ebben az esetben.”

Magyar Péter a beszélgetésekről annyit árult el, hogy Macron és Nehammer is elmondta, nem csak magyar, hanem európai politikai szinten is példátlan sebességet produkált a Tisza Párt.

Azt mondta, nem kért tőlük semmit, ők amúgy is önállóak akarnak maradni, minden külső befolyástól mentesen.

Beszélt arról is, a lengyel miniszterelnökkel is találkozik majd. Csütörtökön kevés lett volna az idő, ezért megbeszélték, hogy Varsóban tárgyal Donald Tuskkal. Miközben az osztrák kancellárt várta, a horvát miniszterelnöknek is be tudott mutatkozni, és megbeszéltek egy zágrábi találkozót.

A beszélgetés elején egyébként előhúzott egy banánt a zsebéből, mondván, hogy nem volt ideje megenni.