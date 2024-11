Magyar Péterrel közös vacsorájáról is kérdezték az osztrák kancellárt

Magyar Péterrel való informális találkozójáról is kérdezték az európai vezetők budapesti csúcstalálkozója, az EPK második napjára érkező Karl Nehammer osztrák kancellárt. Nehammer pártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) egy frakcióban ül a Tiszával az Európai Parlamentben.

„Jó néppárti hagyományhoz illően bármelyik tagállamba utazunk is, ott felkeressük azt a helyi testvérpártot vagy vezetőt, aki közénk tartozik. Különösen, ha egy olyan erős pártról van szó, mint ebben az esetben”,

mondta, utalva arra, hogy a Tisza Párt jól szerepelt a júniusi EP-választáson.

Olvasónk készítette a képet, amin látszik, hogy tegnap este Magyar Péter az osztrák kancellárral üldögélt egy budapesti belvárosi étteremben. A Tisza elnöke később Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalt, de ezt már maga jelentette be Facebook-oldalán.

Miközben Orbán Viktor a Puskás Arénában parádézik, csütörtökön Magyar is bejelentette, hogy most először tárgyal majd ő is ellenzékiként kormány- és államfőkkel. Cikkünk megjelenése után a Tisza-elnök közleményt adott ki, amiben azt írja, eredményes tárgyalást folytatott Nehammerrel, a megbeszélés fókuszában a magyar-osztrák kapcsolatok erősítése, a kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elmélyítése állt. De beszéltek a bevándorlásról és az orosz-ukrán háborúról is, egyetértve abban, hogy „mindkettőre megoldás kell”.

Amikor az osztrák parlament október végén megválasztott elnöke, a szélsőjobboldali Walter Rosenkranz meghívta Orbánt Bécsbe, Nehammer nem volt hajlandó fogadni a magyar kormányfőt - ez szokatlan lépés a diplomáciában, de sokat elárulhat az osztrák kancellár Orbánról alkotott véleményéről.

Nehammer szerint figyelemreméltó, mennyire megváltozott, felfrissült a politika dinamikája Magyarországon.