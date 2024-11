Magyar Pétert Karl Nehammer osztrák kancellár társaságában fotózták le egy budapesti étteremben

Egy olvasónk küldött képet nekünk arról, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Karl Nehammer osztrák kancellárral üldögél egy budapesti belvárosi étteremben.

Miközben Orbán Viktor a Puskás Arénában parádézik Európa vezetőivel a csúcstalálkozón, csütörtökön Magyar Péter is bejelentette, hogy most először tárgyal majd ő is ellenzékiként kormány- és államfőkkel. Arról, hogy kikkel és hol találkozik, Magyarék egyelőre nem akartak részleteket közölni, azt mondták, majd utólag nyilvánosságra hozzák. Cikkünk megjelenése után ki is rakott Magyar Péter egy közleményt, amelyben azt írja, hogy eredményes tárgyalást folytatott Karl Nehammerrel. A megbeszélés középpontjában a magyar-osztrák kapcsolatok erősítése, valamint az országaink közötti kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elmélyítése állt. De beszéltek az illegális migrációról és az orosz ukrán háborúról is, egyetértve abban, hogy mindkettőre megoldás kell.

Magyar azt írja, hogy a következő találkozója Emmanuel Macron francia elnökkel lesz.

Amikor az osztrák parlament október végén megválasztott elnöke, a szélsőjobboldali Walter Rosenkranz meghívta Orbán Viktort Bécsbe, akkor Nehammer nem volt hajlandó fogadni a magyar kormányfőt, ami szokatlan a diplomáciában, de sokat elárulhat az osztrák kancellár véleményéről.