Aggódtak, hogy megszökik, ezért letartóztatták a bulinegyedben eltűnt amerikai nő gyilkosát

Letartóztatta a bíróság azt a 37 éves ír férfit, aki közel egy hete meggyilkolt egy 31 éves amerikai nőt Budapesten, írja a 24.hu. A döntést a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a szökés-elrejtőzés veszélye miatt hozták meg. A végzés ellen a gyanúsított és védője is fellebbezett, továbbá az ügyész is, aki szerint a bűnismétlésnek is reális veszélye van.

A lap úgy tudja, a férfi elismerte, hogy ő okozta a nő halálát, de ahogy a kihallgatáson, úgy a bíróságon is balesetnek állította be a történteket.

Az amerikai nő hétfőn éjjel tűnt el a hetedik kerületben, rövidesen kiderült, hogy gyilkosságról van szó, szerdára a rendőrség már el is fogta a gyanúsítottat.

A rendőrség közleménye szerint a két turista egy szórakozóhelyen ismerkedett meg, együtt járták a várost, végül elmentek a férfi lakására, ahol intim kapcsolatba kerültek. A gyanú szerint a férfi ekkor ölhette meg a nőt. A bőröndbe rejtett holttestet bérelt autóval Szigligetre vitte, és az erdőben elrejtette. Amikor visszatért Budapestre, elfogták.