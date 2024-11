Olyan telefonszámról reklámozzák a S.E.R.E.G. tévésorozatot, amiről a Nemzeti Közművek, Karácsony, a Fidesz, Dobrev és online csalók is küldtek korábban SMS-t

„Kéretlen kormánypropaganda SMS.”

Ezzel a három szóval minősítette olvasónk, A., hogy nagy meglepetésére egy olyan telefonszámról kapott SMS-ben próbálták rávenni a S.E.R.E.G. című, most induló tévésorozat megnézésére TV2-n, amiről korábban a Nemzeti Közművek kommunikált vele a gázszámlájáról.

A. idegességét csak fokozta volna, ha online utánanéz a 0630444081-es telefonszámnak. Az ismeretlen mobilszámok felderítésére specializálódott weboldalakon ugyanis ez az egyik leggyakrabban emlegetett gyanús kombináció.

Volt felhasználó, akit az erről a számról küldött üzenetben próbáltak csalók rávenni arra, hogy lépjen be a netbankjába. Volt, akivel ezen keresztül keresztül kommunikált a nem csaló MVM a gáz- és villanyszámlájáról. Olyan is, akit úgy abajgatott az MVM vagy az NKM gázügyben, hogy az illetőnek nem volt gáz a lakásában – vagyis ezek is csalók lehettek. Megint mások ugyaninnen kaptak kampányüzeneteket az ebben az értelemben semmiképpen sem csaló Karácsony Gergelytől, Dobrev Klárától és Fidesztől. Berta, a 444 gyakornoka ezt a két üzenetet kapta innen 3 év eltéréssel:

Hogyan lehetséges ez? A megoldást némi netes kereséssel és egy hosszú telefonbeszélgetéssel sikerült felderíteni.

Bár A. joggal hihette, hogy a 0630444081-es szám a Nemzeti Közműveké, ez nem igaz. A szám a Link Mobility Magyarország nevű céghez tartozik, ami egy több tucat országban jelen lévő norvég multicég hazai leánya. A Link Mobilityhez hasonló vállalkozások azzal foglalkoznak, hogy az általuk létrehozott felületen keresztül bárki gyorsan és egyszerűen tudja elérni az ügyfeleit tömegesen kiküldött telefonos vagy online szöveges üzenetekben. Az ilyen szolgáltatások előnye, hogy a cég, ami sok ügyfelét akarja elérni szöveges üzenetben, nem kényszerül arra, hogy egy vagy több munkatársa kézzel, egyenként küldözgessen SMS-eket vagy írogasson Viber-cseteket. Bizonyos méret felett ez eleve képtelenség is lenne.

Ilyen szolgáltatást használ minden futár- és csomagküldő cég az értesítésekhez, vagy a magánorvosok, fogorvosok a közelgő időpontra figyelmeztető üzeneteikhez.

Ahogy egy munkatársuk elmagyarázta, a Link Mobility felületének előnye, hogy a megrendelő cég azt egyszerűen össze tudja kapcsolni a saját ügyféladatbázisával, megírja magát az üzenetet, majd néhány kattintással fizet, így kábé annyira gyorsan és egyszerűen, mintha egy feltöltőkártyát töltene fel online, egyszerre ki tud küldeni tetszés szerinti mennyiségű SMS-t.

Az összes ilyen közvetítő cég úgy dolgozik, hogy telefonszámokat kap egy mobilszolgáltatótól. Ha az ügyfeleik csak az alapdíjat fizetik ki – ennél a cégnél SMS-enként bruttó 22 forintot –, akkor nem kapnak saját számot, hanem ugyanarról a számról sok ügyfél üzenetei mennek ki. Havi pár tízezer forint felárért pedig le lehet stoppolni a számot és exkluzívan használni. Ezt a szolgáltatást veszik igénybe például azok a nagy cégek, amelyek oda-vissza kommunikálnak üzenetben az ügyfeleikkel.

A sztorinkban szereplő telefonszámot Karácsony, Dobrev vagy a Fidesz meghatározott kampányidőszakokban használta, ám azóta akárhány más kuncsaft üzenetei is ezekről a számokról mehettek ki. Ahogy most a Megafilm által küldött S.E.R.E.G.-reklámok is.

Na de mi van a csalókkal? Online kutakodásunk alapján ugyanis ők is szeretik ezt a szolgáltatást. És mi lenne elvben csalóbarátabb, mint egy automatizált online felület, ahonnan olyan szöveget küldök szét, amilyet akarok. Ráadásul olyan számokról, amik simán megnyugtathatják a naivabb felhasználókat, hiszen valódi, becsületes vállalkozások is használhatják azokat.

Mint megtudtam, a Link Mobility az összes hasonló vállalkozáshoz hasonlóan csak a platformot biztosítja a tömeges üzenetküldéshez. Ők nem kezelnek adatokat, így a GDPR-jogszabályok értelmében nem felelnek azért, hogy a felületükön keresztül – mondjuk – hogyan húzzák le az ügyfeleiket az adathalászok. Ennek ellenére ők is foglalkoznak a problémával: mint elmesélték, eleve ellenőrizni szokták, hogy az ügyfeleik valós számlázási adatokat adtak-e meg. Ha nem, blokkolják őket. Egyébként úgy működnek, hogy akkor lépnek közbe, hogy ha bejelentés érkezik, hogy az általuk biztosított számról csalásgyanús üzenet ment ki. A bejelentést teheti a rendőrség vagy egy ügyfél is.

De a cég állítása szerint darabra nincs sok ilyen ügyük. A velem beszélgető menedzser azt mondta, egy kezén meg tudná számolni, évente hány adathalász vagy más illegális esetük van. Ezek túlnyomó többsége külföldi próbálkozó. A külföldi ügyfeleiket ezért eleve gondosabban ellenőrzik.

Mindebből az következik, hogy nem sokat jelent, milyen számról kapsz SMS-t. Illetve az is, hogy hamis biztonságtudatba ringathatod magad, ha azért kezelsz megbízhatóként egy szöveges üzenetet, mert ismert számról érkezett, olyanról, amit mondjuk egy megbízható cég vagy nagy állami szerv használt korábban.

Ugyanezt a számot ugyanis nyugodtan használhatja egy olyan csaló is , akivel kapcsolatban még nem érkezett bejelentés a közvetítő-platformszolgáltató vállalkozáshoz. A dolgot azért sem kell túlizgulni, mert az online bűnözők mindettől teljesen függetlenül könnyedén tudnak olyan üzeneteket kiküldeni, amelyekhez olyan telefonszámot írnak feladóként, amilyet csak akarnak.