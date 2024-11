Kerkez csendre int Rossi odaszúrása után

Véletlen vagy sem, de Kerkez Milos, a magyar futballválogatott lábadozó balhátvédje éppen most tett ki egy csendre intő emojit az Instagramjára.

Marco Rossi szövetségi kapitány a keretből kimaradó Kerkezről váratlanul azt mondta a pénteki sajtótájékoztatón, hogy Kerkez nem kereste a válogatottat, csak a klubja.

Kerkeznek éppen azt a 7-10 napot kell kihagynia térdsérülés miatt, amikor a válogatott szünet van. És most jön az igazi beszólás: „Ebben az esetben nem nehéz felfogni, hogy ez csupán a prioritásokon múlik, és az is egyértelmű, hogy Kerkez prioritása most az, hogy a Premier League-ben játsszon, nem pedig a magyar válogatottal a Nemzetek Ligájában, ami számunkra egy nagyon fontos sorozat.”

A szerbiai születésű, mégis a magyar válogatottat választó 21 éves Kerkez Szoboszlai mögött a válogatott második legértékesebb játékosa. Remek formában van, a Manchester City ellen például két gólpasszt adott balhátvéd létére. Esélye van arra, hogy a bajnokság végén Liverpoolba vagy egy ahhoz hasonló nagycsapatba igazoljon.

A magyar futballválogatott Hollandia ellen játszik idegenben Nemzetek Ligája meccset szombat este 20:45-kor.