Meghalt az újvidéki tragédia egyik sérültje

Elhunyt vasárnap az újvidéki vasútállomáson november elsején történt tragédia egyik súlyos sérültje, így tizenötre nőtt az áldozatok száma - közölte a Vajdasági Klinikai Központ vezetője. Vesna Turkulov elmondta, hogy a két hete ápolt nő nagyon súlyos állapotban volt, az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni az életét. Hozzátette: a további két súlyos sérült életéért tovább küzdenek az orvosok.

photo_camera Fotó: NENAD MIHAJLOVIC/AFP

Tizenhét napja tizennégyen haltak meg, mikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője leszakadt. A történtekért azóta sem vállalta senki sem a felelősséget, az ügyészség és a rendőrség nyomoz az ügyben. Az illetékes miniszter a tragédia után néhány nappal lemondott, de közölte, nem érzi magát felelősnek a történtek miatt. Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető azóta lemondott, de az ellenzék szerint további lemondásokra, illetve büntetőjogi felelősségre vonásra is szükség van.