61 435 325 forintba kerül a Szent Korona új vitrinje

November elején derült ki, hogy elromlott a Parlamentben kiállított Szent Korona vitrinjének hűtőrendszere, és újat kell rendelni. A Népszava azt írja, az új vitrint már meg is rendelték, ahogy annak minden alkatrészét, tartozékát, a szükséges szoftver használatának jogát is, de a szállítását, telepítését, üzembe helyezését, valamint a tízfős kezelőszemélyzet oktatását, az elektromos üzemű részegységek (hőmérséklet szabályozó rendszer, páratartalom ellenőrző rendszer, hidraulikus emelők és világítás) karbantartását is. A lap szerint ezt két évig 151 285 euróért, vagyis mai árfolyamon 61 435 325 forintért vállalta a német gyártó.

A koronát 2000. január 1-jén, az első Orbán-kormány idején helyezték át a Magyar Nemzeti Múzeumból a Parlament kupolacsarnokába egy vitrinbe, ami „a legkorszerűbb elvek alapján készült”, és Habony Árpád egykori koronaőr is úgy gondolta még 2001-ben, hogy „talán ma a kontinenesen nincs is, csak Angliában ilyen szintű... vitrin”.