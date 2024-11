Sulyok Tamás Kósa Lajost fogadta, de mi történt közben Debrecenben?

Vannak események, amiknek a politikai protokollon, a szereplők öntudatának erősítésén kívül az égvilágon semmi értelmük nincs. Például amikor 1974. július 14-én U Ne Win Budapestre érkezett – hát őszintén, kit érdekelt? Ültek ezen a derűs péntek estén, készülve a másnapi műszakra, összkomfortos panellakásukban, a Zala bútor minden igényt kielégítő foteleiben az ózdi kohászok, mecseki bányászok, salgótarjáni síküvegesek, és felrikoltottak a pártlap címoldalát meglátva? Hogy „anyjuk, elő még egy Kőbányaival, nagy nap van, a Burmai Unió Forradalmi Tanácsának elnöke érkezett hazánkba, holnaptól minden más lesz!”

Aligha.

(Tényleg csak zárójelben: akkor még nem tudhatták, hogy U Ne Win végül, amikor a hatalma 1988-ban veszélybe került az országossá vált diáktüntetések miatt, harckocsikat vet majd be a tiltakozók ellen, és ezek néhány napon belül egyes becslések szerint 3000 tüntetőt ölnek, illetve csonkítanak majd meg. Persze kérdés, hogy változtatott-e volna bármi, ha tizennégy évvel előre tudja ezt bárki a Népszabadság-előfizetők közül.)

Ezek után nehéz azt mondanom, hogy nap legérdekesebb egycsillió magyar nyelvű hírének egyike, de ettől még tény: Sulyok Tamás, aki a legtulajdonságoknélkülibb ember a magyar történelemben, fogadta Kósa Lajost, a Fidesz egykori alelnökét, egykori tárca nélküli minisztert, jelenlegi frakcióvezető-helyettest és a honvédelmi bizottság elnökét. És ha már fogadta, Kósa beszámolt „a bizottság munkájáról és aktuális feladatairól”.

A bizottság legutóbbi olyan ülése, amiről már elérhető jegyzőkönyv a parlament honlapján, október 21-én volt, és 2 percig tartott. (Azóta volt már egy 56 perces, részben zárt és múlt szerdán egy 33 perces ülés is.) Az esemény jelentőségét azonban nem is az ilyen unalmas számok, hanem Újvárossy Csaba mutatta meg igazán: a találkozóról szóló Facebook-poszt egyetlen kommentelőjeként arról számolt be, hogy ő pedig múlt kedden Debrecenben a Kósa-utód Papp László polgármesterrel fotózkodott, és „e fotó ezen oldalam boritóképe is lett!” (Újvárossy és Kósa viszonyának van már előélete, a politikus kamerák előtt nevezte bolondnak a férfit, amiből per lett.)

Vajon mit lépett volna erre U Ne Win?