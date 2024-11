Atyaég, még casco is kell?

Jogsid már egy jó ideje van, vezetgetsz is, amikor csak teheted, de most végre vettél egy saját autót is - remek! Kulcs a zsebedben, innentől már minden rendben van. Vagy mégsem?

Bár önmagában autót venni sem kis anyagi megterhelés, azért vannak még költségek, amikkel kalkulálnod kell. Már csak a saját biztonságod érdekében is – márpedig a biztonságnál ugyebár semmi nem lehet fontosabb. És ebből a szempontból mindegy, hogy új vagy használt autót vettél.

Amire biztosan szükséged lesz, az – ahogy erre már a neve is utal – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, vagyis a kgfb. Minden forgalomban lévő gépjárműnek kötelező rendelkeznie kgfb-vel, a díj rendszeres befizetéséről pedig a jármű üzembentartójának kell gondoskodnia.

A kgfb azért praktikus és kötelező, mert ha netán közúti balesetet okozunk, akkor ez a kötelező biztosítás téríti meg a károsult sofőr költségeit.

Azt tehát nem nehéz belátni, hogy ez a fajta biztosítás miért fontos. Na de mi van a casco-val?

A casco nagyon menőn hangzik, azt viszont valószínűleg csak kevesen tudják, hogy pontosan mit is jelent. Mozaikszó, ami az angol “CASualty” (sérülés), és “COllision” (ütközés) szavak összetorlasztásából jött létre. És pont azt takarja, amire gondolunk: vagyonbiztosítás, ami a gépjárműben okozott károkat (és itt például az egyre gyakoribb, időjárás okozta károkra is gondolhatunk, mint például a jégverés, vagy az árvíz okozta károk) téríti meg. Meg manapság még ennél is többet, attól függően, hogy hol és milyen csomagban választjuk ki, kiterjedhet sofőr-, utas- vagy akár poggyászbiztosításra is. Sőt, még vadkárra is. Ami egyébként főleg ősszel és tavasszal esik meg gyakran: a leggyakrabban őzeket ütnek el az utakon, de 2022-ben 900 gímszarvas, 400 vaddisznó és csaknem 300 dámszarvas is gázolás áldozata lett. Vagyis évente közel kétezer vadgázolás történik. Ilyen esetekben pedig – ha már megtörtént a baj – jó, ha van erre is kiterjedő cascód.

Azzal azért jó, ha tisztában vagyunk, hogy a kgfb mindig a másik járműben esett kárt téríti meg, míg a casco a mi autónkat védi, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a balesetet mi okoztuk, vagy csak elszenvedői voltunk.

Fontos különbség még a kgfb és a casco között, hogy míg előbbi kötelező, utóbbi opcionálisan választható. Magyarán ki lehet gurulni az útra casco nélkül is. Csak nem biztos, hogy érdemes.

Oké, tehát végigmentünk azon, hogy ezek a biztosítások mit takarnak és miért fontosak. Na de mi fontos még? Hát, hogy mindez mennyibe fog fájni.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás átlagos éves díja 57 ezer forint, az egy évvel korábbihoz képest ez 10 százalékos emelkedést jelent.

A kgfb díját elég bonyolult módon számítják, jó tudni, hogy olyan tényezők befolyásolják a kalkulációt, mint például az autó hengerűrtartalma és teljesítménye, a szerződő fél életkora és lakcíme (ami azért fontos, mert a kárstatisztikák alapján ki lehet mutatni, hogy egyes térségekben több vagy kevesebb baleset történik-e átlagosan), és emellett hatással lehet az árra például az is, hogy a kocsit egy vagy több személy vezeti-e rendszeresen, hogy heti rendszerességgel mekkora távokat tesz meg, és a legfiatalabb sofőrje mennyi idős, vagy hogy járunk-e vele külföldre. Sőt. Akár az is, hogy az évszaknak megfelelő gumi van-e az autón.

A személyautókra megkötött casco-biztosítások átlagos éves díja 2024. harmadik negyedévében 212 400 forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 4 százalékos emelkedést jelent. Ez egyébként nagyjából követi az inflációs rátát, miközben az alkatrészek árai és a szervizek díjai ennél gyorsabban emelkedtek.

Hozzá kell tenni: az új autók éves casco díja magasabb, átlagosan közel 252 ezer forint volt, míg a használt autók esetében ez az érték 213 ezer forint körül mozog.

Ez ugyebár nem kevés pénz. Viszont van, amikor nem csak az árat, hanem az azért adott szolgáltatást is érdemes nézni. És még ezen túl is vannak olyan pontok, ahol lehet spórolni.

Kezdjük az elején.

Ha például az Allianz.hu oldalán kötsz biztosítást, online 10 százalék kedvezményt kapsz.

Ugyanitt lehet csomagban is kötni kgfb-t és cascót, amivel időt és energiát is spórolhatsz, egyszerűbb ugyanis az ügyintézés, és könnyebben átláthatóak, illetve kezelhetőek a gépjárműved szerződései.

Ráadásul, ha MAX csomagban kötöd együtt a két biztosítást, a 10 százalékos online kedvezmény mellé még 5 százalék kedvezményt kapsz. Ez a csomag egyébként az assistance szolgáltatástól, a közlekedési baleset fedezeten át, a vételár biztosításig számtalan szolgáltatást tartalmaz. Igen, van benne például vadkárbiztosítás is. (Itt lehet böngészni a különböző csomagok közti különbségeket).

Az Allianznál amúgy már a kgfb is tartalmaz egy alap assistance szolgáltatást (helyszíni műszaki segítségnyújtást baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére), emellett jogi segítségnyújtást és alap közlekedési baleset fedezetet is, tehát a károkozó jármű vezetőjét és utasait is védi.

Egyéb jó hírek.

Bár a különféle ügyintézésektől általában kihullik az ember haja, a sorbanállástól a mindenféle papírok hurcibálásáig egy csomó minden miatt lehet ugyanis idegeskedni, az Allianznál a biztosítások megkötésének folyamata kifejezetten gyors és egyszerű, köszönhetően annak, hogy néhány évvel ezelőtt jelentősen csökkentették a feltett kérdések és a bekért információk számát.

Ráadásul az idei évtől a casco kötéséhez szükséges gépjármű-szemle már mesterséges intelligencia segítségével történik, ami még gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az ügyintézést.

Bónusz, hogy ha egyszer megkötötted a biztosítást (akár online, akár személyesen, mindkettőre van lehetőséged), az ügyfélportálon keresztül a nap 24 órájában intézheted az ügyeidet.

Szóval van egy csomó dolog, amire az ember nem feltétlenül gondol, ha vesz egy autót. Miért is tenné, hisz nem azzal a szándékkal ül be, hogy nekikoccanjon a következő fának, ahogy azon sem feltétlenül agyalunk üres óráinkban, hogy vajon elmossa-e az árvíz a kocsit, és ha igen, mibe fog fájni a rendbehozatala. Az viszont jó, ha a fejünkben van, hogy ezekre az eshetőségekre a megfelelő biztosítás megkötésével fel lehet készülni. Az a legbiztosabb.