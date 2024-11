Kijevi kormányzati épületeket rakétázna Putyin

„Amíg az ukrán hadsereg nem hagy fel az orosz területek elleni amerikai ATACMS-rakéták bevetésével, a mi oldalunkról mindig lesz rá válasz” - mondta Vlagyimir Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) csúcstalálkozóján a kazah fővárosban.

Putyin itt jelentette be, hogy megkezdődik a nemrég „harci körülmények között is tesztelt” új ballisztikus rakétarendszer, az Oresnyik sorozatgyártása, ami fokozottan védett objektumokat is képes „porrá változtatni”. Az orosz elnök szerint a védelmi minisztérium épp most választja ki a megsemmisítésre szánt célpontokat, amik katonai létesítmények, hadipari komplexumok és akár

„kijevi döntéshozó szervek” székhelyei is lehetnek.

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A KBSZSZ a keleti-NATO, a volt szovjet tagállamok katonai szövetsége. Az orosz elnök szerdán utazott Asztanába, hogy részt vegyen a találkozón, előtte Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel tárgyalt.

Az orosz elnök beszédében azt mondta, a „kijevi rezsim” vezetői hatalombitorlók, akiknek nincs joga katonai parancsot adni. „Könyöröghetnek katonai felszerelésért a tulajdonosaiknak (az orosz elnök itt az Ukrajnának katonai segítséget nyújtó nyugati országokra célozhatott), de ne feledkezzenek meg Kaliberről és Cirkonról (ezek hiperszonikus cirkálórakéták, amik több ezer kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek). [...] Ahogy azt mondani szokták, az ügyfél biztosan elégedett lesz.”

Putyint orosz helyett ukrán zászlóval üdvözölték a kazah fővárosban. (Meduza)