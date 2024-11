Vádat emeltek a férfi ellen, aki táblával ment tiltakozni Orbán Viktor október 23-i beszédére

Már bírósági szakaszba lépett, vagyis megtörtént a vádemelés a Csőgör Péter volt gazdaságvédelmi főnyomozóval szemben indított szabálysértési eljárásban – írja a Népszava.

A férfit Orbán Viktor október 23-i beszéde alatt fogták el, miután egy táblát tartott fel Orbán beszéde alatt. Átvizsgálás után egy 4 centi hosszú pengéjű sniccert találtak nála. Akkor rendzavarás és szabálysértés miatt indítottak eljárást.

A sniccerre elmondása szerint azért volt szükség, mert a táblát eredetileg letakarta egy másik felirattal, amit csak később vágott le.

Ahogy a Népszava is írja, a rendőrség és a vádhatóság szerint Csőgör a sniccert nem vihetett volna be a rendezvényre, de arra nem reagáltak, hogy kinek a felelőssége, hogy a tüntető mindenféle biztonsági átvilágítás nélkül bejuthatott a sniccerrel, miközben az október 23-i kormányünnepségen szigorú beléptetési előírások voltak, még az újságírókat is egy elkordonozottt részre terelték.

A transzparensen egyébként, amit tartott a „Mi a fasz van ebben az országban?!” felirat volt olvasható, illetve látható volt rajta egy rajzolt pénisz, Orbán Viktor arcvonásaival.

Az esetről biztonsági kamerafelvételt tett közzé nemrég Hadházy Ákos, aki szerint „a videó bizonyítja, hogy CSAK A VÉLEMÉNYE KIFEJEZÉSE MIATT hurcolták ezután egy mélygarázsba, bilincselték meg, majd újra, erőszakosan falhoz nyomták és HÉT ÓRÁN KERESZTÜL FOGVA TARTOTTÁK”.

Csőgör a Népszavának azt mondta, a miniszterelnöktől nagyjából 6-7 méterre lehetett, amikor megpróbálta kihajtani a tábláját, a hirtelen mozdulatra pedig a TEK ott lévő munkatársai azonnal lefogták és távolabb vitték. Előbb egy félreeső falnál őrizték, majd a Millenáris mélygarázsához vitték. Csőgör szerint az eljárás során a TEK emberei durván bántak vele, hónaljába markoltak, illetve nem válaszoltak arra az egyszerű kérdésre sem, hogy miért intézkednek vele szemben. Csőgörnél a mélygarázsban találták meg a vágóeszközt. A TEK végül háromnegyed órával később adta át Csőgört a II. kerületi rendőrségnek, akik közölték vele, hogy a sniccer miatt szabálysértési eljárást indítanak vele szemben. Csőgör szerint viszont a véleménynyilvánítási szabadsága sérült, és a sniccer birtoklása nem ütközik jogszabályba. Az ügyben emiatt feljelentést tett hivatali visszaélés, hivatalos eljárásban történt bántalmazás, illetve jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával.