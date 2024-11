„Sokkal cukibb lélek vagyok, mint hogy átláthattam volna, mennyire mocskos ez az egész”

Vogel Evelin jogosnak tartja harmincmilliós követelését, és azt állítja, Magyar Péter háromszor is megígérte, hogy kifizeti neki ezt a pénzt.

Reméli, hogy nem kerül börtönbe a zsarolás miatt.

A hangfelvételek készítését mások ajánlották neki, és azok több helyen is lehetnek.

Újabb politikai párt alapítása is megfordult a fejében.

Interjú Vogel Evelinnel.

Miért csinálod ezt, amit most csinálsz?

Elmondanám az én szempontomból, hogy miért álltam Péter mellé. Volt nekem egy baráti köröm, akikkel már jóval a kegyelmi-ügy előtt, évek óta összejártunk. Volt, hogy éjszakákat virrasztottunk át azért, mert valami nagyon vitt minket. A társadalom problémáiról beszéltünk, és motiváltak voltunk baromira, mert egy-két kérdésre olyan válaszokat találtunk, amelyek újabb fontos kérdéseket vetettek fel. Tök jó hobbi volt, hogy összekössünk érdekes embereket egymással. Ők persze nem gyakorló politikusok, hanem művészek, kisebb vállalkozások tulajdonosai, vezetői. Foglalkozásukat tekintve ugyan zömében nem értelmiségi emberek voltak, de rendkívül okosak, és nagyon motiváltak arra hogy megtalálják a megfelelő kérdésekre a megfelelő válaszokat és ezzel segíteni tudjanak embereken.

Ez egy állandó társaság?

Három ember volt, aki állandó volt – velem együtt –, a többiek pedig változtak.

És ez a három ember ott volt március 20-án a lakásodon, amikor összeültetek Magyar Péterrel, hogy kitaláljátok azt, ami aztán a Tisza Párt lett?

Nem, mert nem tudtam őket Péter személyével kapcsolatban meggyőzni. Tehát igazából az én embereim nem hittek Péternek.

De hát a felvételekből az derül ki, hogy szerinted mindenki a te embered a Tisza Párt körül.

Az én embereim ők is, de nem ugyanazok az emberek. Tehát nem a hozzám igazán közel álló emberek vettek részt a Tisza építésében.

Azt akarod mondani, hogy van még egy, adott esetben politikai célokkal rendelkező társaság Vogel Evelin körül, és ez nem ugyanaz a társaság amelyik a Tisza Pártot alapította?

Igen, és ők sokkal erősebb meggyőződésekkel, sokkal tisztább víziókkal rendelkeznek.

Hány pártot tudnál összehozni?

Figyelj, alapvetően én nem akartam ezt. Ha nagyon gazdag lennék, akkor teológiával, filozófiával foglalkoznék, azt hiszem. Három éve találtam meg spirituális úton az Istenemet. De aztán tavaly év végén fogalmazódott meg bennem az, hogy „tök jó, hogy ezekkel az emberekkel átvitáztunk éjszakákat, és hogy ebbe ennyi energiát és időt beleteszünk, de ezt valahova be kéne csatornázni. Nem lehet ezt a levegőben hagyni, mert ezek nagyon fontos gondolatok és összefüggések, amik szerintem tudnának változást hozni az emberek életében”. Sőt, azon voltunk, hogy a környezetünk életében hozzunk is változást, segítettünk annak, akinek tudtunk, ez pedig bizonyíték volt számomra, hogy ez egy jó irány. Ezeket el is mondtam Péternek, amikor mi tavaly áprilisban összejöttünk.

Ezek jellemzően kormánykritikus gondolatok voltak?

Globális problémákról van szó.

De hol szerepelt ezekben a globális problémákban a NER?

Azt láttuk, hogy azok az értékek, amiket ez a kormány papíron leír, azok rendben vannak, van alapjuk. De az, amit tesznek, teljesen más. Ők nem tudják ezeket az értékeket képviselni.

Erre mit mondott Magyar Péter akkor, tavaly áprilisban, amikor ő még állami cégek igazgatóságában ült?

Ő egyébként hozzám képest sokkal liberálisabb. Kettősség volt mindig benne. Gondolom, azért, mert egy olyan rendszert szolgált, ami szemben áll az értékeivel. Sosem tudott megnyugodni, Gulyás Gergőbe is folyamatosan beleállt hobbiból. A vita miatt akart vitatkozni.

Magyar Péter és Gulyás Gergely sokat vitatkoztak?

Persze, imádták! Gergő mindig ilyen nyugis volt, elmondta az ő saját álláspontját. Ő volt kevésbé nyitott a vitára, de szerintem tetszett neki az, hogy challenge-eli Péter, és ő mégis tud ragaszkodni az álláspontjához. Péternek meg az tetszett, hogy folyamatosan bele tud állni valakibe, aki ilyen jól tűri. Én ilyesmi dinamikát láttam kettejük között. De hogy ez egy valódi vita lett volna, azt nem tudom.

photo_camera Vogel Evelin Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A háttérbeszélgetéseinkből is sikerült ellenőrizni, hogy valóban te gyűjtötted össze azokat az embereket, akik aztán aktívak lettek a Tisza Pártban, viszont azt mondod, Magyar Pétert is te győzted meg arról, hogy legyen ez egy politikai projekt, amit csinál.

Azt hiszem, az az egyik fő skillem, hogy az embereket tudom motiválni. Utólag persze nehéz tisztán látni, hogy mi volt Péter fejében. Ma már abban sem vagyok biztos, hogy nem eleve az volt a szándéka, hogy politikai pályára lépjen és használjon engem. Nehéz őt kiismerni. Miért csinál például olyat, hogy háromszor megígéri nekem a pénzt, majd rám küldi az emberét – akit amúgy szintén én hoztam a pártba – azzal a céllal, hogy az kihúzzon belőlem egy zsarolást, és ezt fel is veszi.

Azt állítod, hogy Magyar Péter megígérte, ad neked harmincmillió forintot?

Háromszor ígérte meg. És azt is tudja pontosan, hogy miért kértem.

Miért kérted?

A munkámért. És amikor a pártban elkezdtek félrecsúszni a folyamatok, azt mondtam, hogy „oké, ez már nekem abszolút no go, de semmi baj, hátralépek, ha én már ide nem kellek, de legyetek korrektek. Ez nem jött össze, nem voltak azok. És hát úgy voltam, hogy akkor kilépek, viszont akkor kérek pénzt. Főleg azért, mert én már március 15-én láttam, hogy mi lesz ebből, mennyire erős ez a projekt…

…projekt. Olyan, mintha egy start-upként gondolnál a Tiszára. És nem csak te: számos háttérbeszélgetésből kiderült, hogy konkrétan a start-up világból érkeztek emberek, akik ezzel a logikával kezdtek bele a pártépítésbe. A valóságban ugyanakkor ez nem egy start-up, hanem egy politikai párt.

Nem a párt pénzét kértem, Péter simán ki tudna fizetni a felhalmozott saját pénzéből, amit a Fidesztől kapott éveken keresztül a semmiért.

Milyen felhalmozott pénz?

Erről nem szeretnék beszélni.

Pont erről nem?

Figyelj, én nem szeretnék Péternek nagyobb kárt okozni.

photo_camera Vogel Evelin és Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Azt is mondtad, hogy Hanzel Henrik, aki a párt pénzügyeseként hivatkozik magára, és aki arról egyezkedett veled az egyik hangfelvétel tanúsága szerint, hogy mennyi pénzért lennél hajlandó csendben elvonulni a pártból, „belevitt” a zsarolásba. Zsarolásba „belevinni” valakit nem lehet. Márpedig ami azon a felvételen elhangzik, az zsarolás.

Remélem, nem fognak emiatt lecsukni. De az már a századik ilyen köröm volt velük, amikor Péter rám küldte Henriket, és amit most már mindenki meghallgathat.

Hanzel Henriket ugye szintén te hoztad a pártba.

Igen, szintén én hoztam a pártba. Édesanyámmal régen együtt dolgoztak, az öccsével randiztam még 17-18 évesen.

Most pedig megzsaroltad.

Nem zsaroltam meg szerintem. Nem akartam megzsarolni. Sajnálom, ha te így érzékeled.

Ez nem érzékelés kérdése. Azon a felvételen az hangzik el, hogy te majd akkor nem csinálsz valamit, ha megkapod a pénzedet. Mi a zsarolás, ha nem ez?

Figyelj, nagyon fontos az előzmény. Februárban én voltam a motorja Péter ügyének, márciusban pedig, amikor láttam, hogy mekkora flow van ebben a történetben, leültem beszélni vele, Hanzel Henrikkel és Radnai Márkkal, és elmondtam nekik, hogy én ezt élvezem és látom benne a potenciált, de ha ezt csinálom, akkor lemondok a saját projektemről.

Erről a hangfelvételen is beszélsz, és Magyar Péter is megerősítette, hogy azzal érveltél: volt egy vállalkozásterved, amit nem tudtál megvalósítani, mert belevágtatok az ő politikai pályájába. Ezért cserébe úgy gondoltad, hogy jár neked a pénz?

Igen. Ők ismerték a helyzetemet. Tudni kell, hogy Hanzel Henrik például egy vagyonos ember, Porschéval meg Mercikkel jár, több ingatlanja is van. Én nem állok ilyen jól, szarban voltam, van is magyarázatom rá, nem is szégyellem. Az elején leültem velük, és megmondtam, hogy „nekem az ígéretetek kell, hogy számíthatok-e rátok akkor is, ha hagyom a projektemet miattatok”. Ott ültem a párommal és azzal a két emberrel, akiket én hoztam be a pártba. Ők ígéretet tettek, hogy segítenek, ha baj van. Aztán Péternek egyszer csak elkezdett kellemetlen lenni, hogy folyamatosan beleállok. Hogy van szavam az ő szervezetén belül, ami olyan emberekből áll, akiket én hoztam. Ő szólt ugyanezeknek az embereknek, hogy „figyeljetek, Evivel valamit kezdeni kell”.

Erről azt is mondták azok az emberek, akikkel ott voltatok Magyar Péter környékén, hogy egy idő után nehéz volt belőni, hogy pontosan mi is a szerepe Vogel Evelinnek a pártban.

A legelején, februárban két héten keresztül én kopogtattam Péternek a vállát, hogy „tök jó, hogy újságokhoz rohangálsz, de közben az emberek felfigyelnek rád, egy apátiából ébrednek fel, és én nem értek hozzá, de nem kéne elkezdeni dolgozni?” Erre se kép, se hang. Akkor megkértem, hadd hozzak össze egy meetinget, hisz volt már pár ember, akik bizalmat szavaztak neki, nekünk. Tehát ezeknek a találkozóknak én voltam a motorja.

Azaz egyfajta alapítóként gondolsz magadra, és emiatt azt gondolod, hogy jogosult vagy a beleszólásra, vagy ha arra nem, akkor valamilyen összegre?

Én abszolút ezt gondolom.

Ez harmincmilliót ér?

A nagynénémet, aki egyedül neveli a gyerekét, kirúgták a fideszes munkahelyéről, az anyámat lejáratták, ezért úgy voltam vele, hogy nekik is adok. Emellett persze tudtam volna kauciót fizetni, lett volna lakás, elkezdhettem volna a projektemet. Erre olyanokat mondott Péter, hogy „nehogy kitaláljam, hogy az anyám és én építettük fel a pártot”, és még azt is kétségbe vonta, hogy a nagynénémet valóban politikai okokból rúgták ki. „A Fidesz ilyet nem csinál” – mondta ő.

photo_camera Vogel Evelin és Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Ha már édesanyádat felhoztad: többen azt mondják a párt környékéről, hogy az igazi szakítás akkor történt, amikor kiderült édesanyádról, hogy jogerősen elítélték. Azt állítják többen is, hogy erről senki sem tudott a pártban.

Péter tudott róla, és Radnai Márk is tudott róla. De azt tisztázzuk, hogy én szakítottam Péterrel, ő pedig még azután is vissza akart engem hívni. Leültünk borozni, és azt mondta, életem legnagyobb hibáját követem el, ha szakítok vele. Mindezt azután, hogy arról beszélt, hogy bárkit megkaphat.

Borzasztó kellemetlen ilyen magánéleti részleteket hallgatni. Miért fontos, hogy a magyar nyilvánosság tudjon Magyar Péter szerelmi életéről?

Jó kérdés. Azt gondolom, hogy az az ember, aki nem tud rendet, rendszert vinni a családjába, kisebb közösségekbe, az nem fog tudni egy országot elvezetni. Péterben nincsenek meg ezek a soft-skillek, képtelen bánni az emberekkel. Hogy tudna már egy országot vezetni?

Arról mit gondolsz, hogy részben neked köszönhetően Magyar Péternek ismerjük ezeket a személyiségjegyeit, de Orbán Viktorról lassan negyven év politizálás után is legfeljebb annyit tudunk, hogy vele sem egyszerű tárgyalni.

Én nem mondom, hogy Orbán jó. Én azt mondom, hogy Péter nem jó. Péter pusztán arra jó, hogy az apátiából felkeltse az embereket, és faltörő kosként menjen előre.

Mi történt volna, ha megkapod a harmincmilliót?

Elsétáltam volna, és a projektemmel foglalkoztam volna.

És mindezeket a problémákat, amiket most megfogalmazol, elhallgattad volna?

A barátaimnak, a környezetemnek, meg aki megkérdezi, annak elmondtam volna, hogy mit gondolok Péterről és az egész pártról. Azt, hogy szerintem nem megy jó irányba ez az egész.

Mikor kezdted el felvenni a beszélgetéseket?

A szakításunk környékén, májusban.

Az egyik hangfelvételen hallatszik, hogy valaki leszereli rólad a mikrofont. Ki segített neked ebben?

Van ez a bizonyos köröm, akikről az elején beszéltem, akik nem csatlakoztak a Tiszához, és még egy ügyvéd barátom. Velük beszéltem akkor, amikor Péter szólt a kollégáinknak, hogy szorítsanak ki, nem hívtak meg meetingekre, toltak ki. Rosszul éreztem magam ettől, és ezért beszéltem a barátaimmal. Elmondtam nekik, mi történik, elmondtam, hogy rosszak a megérzéseim, és kértem, hogy segítsenek megfejteni, mi történik. Azonnal mondták, hogy „figyelj, téged totálisan hülyének néznek, kihasználnak. Akkor legalább legyen felvételed arról, hogy mi folyik”.

Tehát volt segítséged ebben.

Én magamtól nem kezdtem volna felvételeket készíteni.

És ezeknek az embereknek is megvannak a felvételek?

Hát van több helyen több felvétel. Nem feltétlenül akartam én ezeket nyilvánosságra hozni. Elsősorban azért tartottam fontosnak ezeket, mert Péter egyik nap ezt mondta, másik nap azt.

Ezek az emberek, akiknél ott vannak a felvételek, közel vannak a kormány köreihez bármilyen módon?

Nem hiszem. Elég függetlenek.

Átadtad valaha a Fidesznek ezeket a felvételeket?

Nem.

Miért laksz Vertán György lakásában?

Gyuri a gyerekem apjának jó barátja, és szoktunk néha találkozni. Amikor szakítottam Péterrel, több emberrel is leültem beszélgetni. Egyrészt azért, mert szarban voltam. Másrészt szerettem volna kicsit hiperventillálni, hogy valaki csatoljon vissza, hogy most mi ez, ami éppen történik velem. Gyurival is leültem kávézni, és azt mondta, hogy tud nekem segíteni pár hónapra, egy irodáját odaadja, amíg kicsit rendbe jönnek a dolgaim. Azt az irodát kicsit átalakítottam, és ott lakom.

Te kezdeményezted a kávézást, vagy ő?

Én egy közös barátunkkal akartam találkozni, aki ezt elmondta Gyurinak, így ő írt rám végül.

Nem kell ahhoz különösebben összeesküvés-hívőnek lenni, hogy az ember Vertán György hallatán – akit ugye Kubatov Gábor egyik kapcsolataként tartanak számon – a Fideszt lássa emögött.

Én nem tudom, hogy Gyuri milyen kapcsolatban áll Kubatovval. Nekem Gyurival van egy személyes kapcsolatom, és bármilyen meglepő, vannak más fideszes ismerőseim is.

Létezik ilyen véletlen, hogy épp ennek a Vertán Györgynek a cégében tűnt fel Varga Judit, Magyar Péter korábbi felesége is?

Erről nem is tudtam. Juditról amúgy sem tudok semmit. Én Gyurit ismerem személyesen, és amúgy egy okos, jó embernek tartom.

A kormánymédia egészen nagy intenzitással, kampányszerű akciót indított a felvételeid nyomán. Mi erről a véleményed?

Sejthető volt, hogy fel fogják kapni, használni fogják, és én őszintén nem szerettem volna a magyar politikából valóságshow-t csinálni. Hiszen ami itthon történik, az nem vicces. Súlyos. Látom, hogy az, amit a Fidesz csinál, nem jó. De azt is látom, hogy amit Péter csinálni készül, az sem jó. Nekem egyébként ez kellemetlen, hogy most engem a Fidesszel összefüggésbe hoznak.

Gondolom, nem lepődtél meg?

Nem. De ezekkel a manipulációs eszközökkel nem értek egyet sem a Fidesz részéről, sem Péter részéről.

Dehát amit te csinálsz, az is manipuláció.

Az, hogy nyilvánosságra hozom ezeket a felvételeket?

Eleve titokban hangfelvételeket készíteni, az a manipulációnak egy példája.

Erre szokták mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt, nem?

photo_camera Vogel Evelin és Magyar Péter

Te írod azokat az emaileket, amelyekben a sajtó megkapja az éppen aktuális felvételeket?

Ez maradjon titok.

Miért nem lehet elárulni?

Mert most nem akarok erről beszélni.

Aki írja ezeket az emaileket, az bármilyen módon kapcsolatban áll a kormánypárttal?

Nem tudom. Van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni. Én nem akartam, hogy ez legyen. Én azt gondolom, hogy ennél egy sokkal cukibb lélek vagyok, mint hogy átláthattam volna azt, hogy mennyire mocskos ez az egész.

Ugye abból, amit most elmondtál, egyenesen következik az a kérdés, hogy vajon az eleje óta a Fidesz beépített embere voltál-e Magyar Péter mellett.

Ez egy hülyeség. Én egyébként nem akarom tönkretenni sem a Tiszát, sem Pétert lelkileg. Ő egy érzékeny ember, ráadásul ott van a három fia. A pártban pedig vannak jó emberek, de fejétől bűzlik a hal, és amit Péter képvisel, az nem jó.

Néhány emberrel beszélgettünk, és úgy hallottuk, hogy már a nyáron azzal kerestél meg embereket, hogy új pártot alapítanál, és volna-e kedvük csatlakozni.

Gondolkodtam rajta. Az volt bennem, hogy nem csak kritizálni szeretnék és arról beszélni, hogy minden szar, hanem felmutatni valami értéket. Azt mondani, hogy igen, az eddig nagyon rossz volt, az a másik úgy volt, hogy jó lesz, de most mégis rossz, cserébe viszont itt van ez, nézzétek meg, hogy tetszik-e. De most inkább megpihennék egy kicsit, és összeszedem magam. Persze beszélgetek emberekkel, és figyelem, mi történik.

El tudod képzelni, hogy bárki bízni fog még benned a politika terén?

Abszolút. Akik jól ismernek, azok bíznak bennem, tudják, hogy milyen vagyok, és szerintem szeretnek.

Ahhoz mit szólsz, hogy erre a színvonalra süllyedt a politizálás Magyarországon?. Ahogy Diószegi Nóra kollégám is írta a véleménycikkében, ez nagyon alja, Barátok Közt színvonal.

Ez az. Szomorú. Amire persze te azt tudod mondani, hogy „de hát ehhez te is hozzájárultál”, mire én azt: „sajnálom”.

Ennyi?

Hát figyelj, egyszer majd jóváteszem.