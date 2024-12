Szoboszlaival a pályán verte a Liverpool a csapnivaló formában lévő címvédő Manchester City-t

A Szoboszlai Dominikkal felálló, listavezető Liverpool simán, 2-0-ra legyőzte otthon a címvédő Manchester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának vasárnapi rangadóján. Az elmúlt bő évtizedet Angliában uraló, de novemberben - és egyelőre decemberben is - botrányosan rossz City hátránya ezzel 11 pontra nőtt, a Liverpool legnagyobb riválisa a 9 ponttal kevesebbet gyűjtő Arsenál lett.

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A Liverpool elsöprő lendülettel kezdte a meccset, Szoboszlai is elvállalt lövéseket. A nyomasztó fölény a 12 percben ért góllá, Szalah keresztpasszát Gapko lőtte be. Ezután visszább vett a Liverpool, a City viszont nem tudott igazán nagy veszélyt kialakítani, a Liverpool kontráiban jobban benne volt a gól. Az előnyt végül Szalah duplázta meg, 11-esből. Szoboszlai jól játszott, nem is cserélte le a Liverpoolt irányító Slot.

A Liverpool szurkolói már Guardiola kirúgásáról énekeltek, aki a megnyert angol bajnoki címeire utalva a hat ujját mutatva válaszolt. hazai közönségnek.

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A tabella: 1. Liverpool FC 13 26- 8 34 pont 2. Arsenal 13 26-14 25 3. Chelsea 13 26-14 25 4. Brighton 13 22-17 23 5. Manchester City 13 22-19 23