A Nemzetközi Büntetőbíróság elnöke szerint az esetleges amerikai szankciók és az orosz körözések a személyzet tagjai ellen az ICC „létét veszélyeztetik”

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elnöke Hágában azt mondta, hogy az intézményt fenyegető veszélyek, köztük az esetleges amerikai szankciók és a személyzet tagjaira vonatkozó orosz körözések az ICC „létét veszélyeztetik”. A bíróság 124 tagjának éves konferenciáján felszólalva Tomoko Akane bíró, az elnök nem nevezte meg Oroszországot vagy az USA-t, de az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaira utalt.

„Bármilyen mérőszámmal, bármilyen mércével mérve egyértelmű, hogy ez a közgyűlés sorsdöntő pillanatban van” – mondta Karim Khan, az ICC főügyésze a konferencia megnyitóján tartott beszédében. Azt mondta: „Példátlan kihívásokkal állunk szemben. A civil társadalom áldozatai, a túlélők, az emberiség egésze, úgy gondolom, példátlan elvárásokat támaszt.”

Oroszország két hónappal azután adott ki elfogatóparancsot Khan ellen, hogy a hágai bíróság elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

Az Egyesült Államok képviselőháza júniusban elfogadott egy törvényjavaslatot a bíróság szankcionálására, válaszul Khan kérésére, hogy adjanak ki elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és volt védelmi főnöke, Joáv Galant ellen.

„A bíróságot olyan támadások érik, amelyek célja, hogy aláássák legitimitását és képességét az igazságszolgáltatásra, valamint a nemzetközi jog és az alapvető jogok betartatására; kényszerítő intézkedések, fenyegetések, nyomásgyakorlás és szabotázscselekmények” – mondta Akane, aki felidézte, hogy több elfogatóparancsot adtak ki a bíróság alkalmazottai ellen.

Az ICC-t „drákói gazdasági szankciókkal is fenyegetik a Biztonsági Tanács egy másik állandó tagjának intézményei, mintha terrorszervezet lenne. Ezek az intézkedések gyorsan aláásnák a Bíróság működését minden helyzetben és ügyben, és veszélyeztetnék a bíróság létét” – mondta.

photo_camera Tomoko Akane bíró Hágában 2024. november 20-án. Fotó: Eva Plevier/AFP

Bár az USA nem tagja a bíróságnak, a világ kiemelkedő katonai és pénzügyi hatalma diplomáciailag és politikailag, valamint a személyzetét célzó pénzügyi szankciókkal alááshatja az ICC működését.

Akane szerint a bíróság határozottan elutasít minden olyan kísérletet, ami „a függetlenség és pártatlanság befolyásolására irányul”. „Határozottan elutasítjuk a működésünk politizálására irányuló törekvéseket. Minden körülmények között csak a törvényt tartottuk és tartjuk be, és mindig is be fogjuk tartani” – mondta.

A bíróságot 2002-ben hozták létre, hogy háborús bűnök, emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás és agresszió bűntette miatt indítson büntetőeljárást, ha a tagállamok nem akarják vagy nem tudják ezt maguk megtenni. A bíróság 22 éves fennállása alatt nem riadt vissza attól, hogy nagy hatalmú vezetőkkel, köztük Putyinnal szemben is fellépjen, aki ellen tavaly elfogatóparancsot adtak ki, mivel a hatóságok azzal vádolják, hogy Ukrajnából gyerekeket raboltak el, amit ő és Oroszország tagad. Szerdán egy ügyész Min Aung Hlaing mianmari katonai vezető ellen kért elfogatóparancsot.

Netanjahu elfogatóparancsa az első alkalom, hogy a bíróság egy olyan személyt vesz célba, aki a Nyugat gazdag országaival szoros szövetségben lévő ország hivatalban lévő vezetője. Már több európai alapító tag kijelentette, nem biztos, hogy az elfogatóparancsnak eleget tesznek.. (Reuters)