Ausztriai bordélyházat üzemeltető magyar bűnszervezetet számoltak fel

Osztrák és magyar rendőrségi együttműködésben csaptak le a Linzben, Felső-Ausztria tartományi fővárosában illegális bordélyházat működtető magyar bűnszervezetre, derül ki a police.hu híréből.

A gyanú szerint a banda tagjai nehéz sorsú, többnyire kelet-magyarországi, jellemzően drogfüggő nőket és lányokat kényszerítettek arra, hogy elhagyják Magyarországot, és számukra ismeretlen, idegen környezetben végezzenek prostitúciós tevékenységet. A prostituáltakra, akiket gyakran meg is vertek, külön felügyelőnők vigyáztak, hogy ne tudjanak elszökni vagy segítséget kérni, ők gondoskodtak arról is, hogy leadják a pénzt. A drogfüggő nőket metamfetaminnal is ellátták, ezt a bűnszervezet vezetője, B. B. szerezte be, és a felügyelőnők osztottak szét. A megfélemlített nők bevételeit elvették és saját megélhetésükre fordították a bűnbanda tagjai.

Az osztrák és a magyar rendőrök november 26-án, múlt kedden egy összehangolt akcióban fogták el a bűnszervezet tagjait és vezetőit Budapesten és Linzben. A banda vezetői éppen Budapesten tartózkodtak, mikor a fejvadászok rajtuk ütöttek. Az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló két férfit és nőt Budapest VIII. kerületében, egy átmenetileg bérelt apartmanban fogták el.

A három körözöttel volt egy nő, akinél több, más nevére szóló, de saját arcképével ellátott hamis igazolványt találtak a nyomozók, ellene közokirat-hamisítás miatt indult eljárás.

A gyanú szerint a bűnbanda az elmúlt egy évben legalább 850 000 eurót szerzett meg (mostani árfolyamon ez nagyjából 350 millió forint), de a rendőrségi közlemény szerint „ennek az összegnek a többszöröse lehetett a tényleges bevételük, a pontos összeg tisztázása még folyamatban van”. Linzben az osztrák rendőrök két bezárt, megfélemlített prostituáltat is találtak, tőlük 1000 eurót és metamfetamint foglaltak le.