„Úgy szeretnék meghalni, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök”: időközi választásra készül Dombóvár és környéke

A Fidesznek presztízskérdés, hogy behúzza a választókerületet.

De mit tud a nagyobbik kormánypárt ott, ahol egyelőre a jelöltjük nevét se tudja mindenki?

Az ellenzéknek (vagy legalábbis egy részének) létfontosságú, hogy megmutathassa magát, még akkor is, ha a meccs lefutottnak tűnik.

Gyávaság vagy racionális döntés, hogy a Tisza Párt nem méretteti meg magát?

Megnéztük, hogyan fordult rá Tolna megye 2. választókerülete a január 12-én esedékes időközi választásra.

Váratlanul hunyt el október közepén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Orbán Viktor így búcsúzott tőle:

„Potápi Árpád minden magyarért megharcolt, és most megpihent. Isten veled, Barátom! Hiányozni fogsz.”

Potápi 1998 óta volt országgyűlési képviselő, egyéni mandátumát kezdetben a bonyhádi körzetben, majd 2014-től (ekkor rajzolta át a kormány erőteljesen a körzethatárokat, hozzácsapva a jellemzően fideszes Bonyhádhoz a hagyományosan balosabb Dombóvárt) 2022-ig is meggyőző fölénnyel nyerte Tolna megye 2. választókerületét.

26 éves regnálása jóformán egyedülálló teljesítmény volt a Fideszben, hiszen minden alkalommal egyéni mandátummal ülhetett be az Országgyűlésbe, 2002 és 2014 között ő volt Bonyhád polgármestere is, erről a posztjáról végül összeférhetetlenség miatt mondott le.

Helyi népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2022-ben is úgy tudott nyerni, hogy arányaiban jóval több szavazatot kapott a választókerületben, mint a Fidesz országos listán (Potápi hetedik mandátumát 62,44 százalékkal nyerte, míg a Fidesz-KDNP országos listája „mindössze” 54,13 százalékot szerzett).

A legutóbbi országgyűlési választáson a választókerületben a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd közös jelöltje, Szabó Loránd a szavazatok 27 százalékát, míg a Mi Hazánk színeiben induló Tobak Gábor 7,54 százalékot kapott. Indult még a Normális Pár (601 szavazat, 1,54%), és a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom (576 szavazat, 1,48%).

Mi az ábra?

Az időközi választást 2025. január 12-re írta ki a Nemzeti Választási Bizottság.

Bár sokan azt várták, hogy az egyre erősödő Tisza Párt összeméri az erejét az időközin a Fidesszel, gyorsan kiderült, hogy Magyar Péternek esze ágában sincs megmérettetni magát és pártját egy olyan körzetben, ami szinte borítékolhatóan a Fideszé.

Igaz, nem ezzel indokolták a távolmaradást, hanem azzal, hogy a „kormány által folyamatosan fenntartott rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható”, egy esetleges Tisza-győzelem „sem változtatna a Fidesz kétharmados többségén”, és ha be is kerülne egy képviselőjük az Országgyűlésbe, „frakció nélkül szinte semmilyen jogosítványa nem lenne”.

Cserébe még aznap, hogy Magyar bejelentette a távolmaradásukat, bejelentkezett az MSZP, majd a Vona Gábor-féle Második Reformkor (2RK) is.

A szocialisták akkor még nem, csak később nevezték meg jelöltjüket: Harangozó Gábor végül függetlenként, de a szocialisták támogatásával indul majd. Ennek egyébként technikai-adminisztratív oka van: mivel a párt alig néhány nappal Potápi halála után tartotta tisztújító kongresszusát, ahol Komjáthi Imrét választották a következő két évre elnöknek (és egyben el is búcsúztak a társelnöki rendszertől), ennek az átvezetése azonban időbe telik, így hivatalos jelölő szervként nem szerepelhet az MSZP Harangozó neve mellett. Ami egyébként alapból megnehezíti a szocialisták helyzetét.

Még aznap bejelentette a 2RK is, hogy Ágoston Pállal, a párt kommunikációs igazgatójával vágnak neki a választásnak.

November 12-én jelentette be a Mi Hazánk, hogy „legesélyesebb” jelöltként azt a Dúró Dórát indítják, aki a párt elnökhelyettese, egyébként már most is országgyűlési képviselő (mandátumát országos listán szerezte, 2022-ben még Budapest 6-os választókörzetében indult, de ott Jámbor András nyert).

Három nappal később pedig a DK is jelezte, hogy megméretteti magát, bár a jelöltjük nevét csak később árulták el. Végül Takács Lászlót, a DK bonyhádi önkormányzati és Tolnai megyei képviselőjét, korábbi grábóci polgármestert nevezték meg.

Legutoljára pedig az derült ki, hogy az előzetes híresztelésekkel szemben a Fidesz nem Potápi Árpád lányát, hanem egykori jobbkezét, Csibi Krisztinát indítja, aki korábban a bonyhádi Völgységi Múzeumban, illetve a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozott, az elmúlt tíz évben pedig a Magyarság Háza igazgatója volt.

Az NVI honlapján ezen kívül szerepel még két független jelölt, Dr. Szabó Zsófia és Vilcsek Ernő, róluk azonban jóformán semmit sem tudni azon kívül, hogy felvették az ajánlóíveket.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt viszont jelezte a 444-nek, hogy ők sem indulnak az időközin, mert „[e]zúttal átengedjük a terepet az épp megújuló MSZP-nek.”

Így fordultunk rá november 23-ra, amikor megkezdődött az aláírásgyűjtés.

Ami persze egyből méregetésbe ment át: a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK is sietett bejelenteni, hogy már a első napon összegyűjtötték az induláshoz szükséges 500 szignót. Előbbi kettőt azóta már nyilvántartásba is vették, a DK viszont azt mondta, ők még nem adták le az íveket és folytatják a gyűjtögetést, mert ez is jó alkalom arra, hogy találkozzanak a választókkal. A 2RK pár nappal később jelezte, hogy nekik is megvan a szükséges mennyiségű aláírás.

Mi a pálya?

Egy héttel később, november 30-án, szombaton mentünk el megnézni, hogy néz ki a terepen a kampányidőszak.

Előzetesen mind az öt pártnál bejelentkeztünk, mondván, szívesen megnéznénk, hogy hogyan zajlik náluk a kampányolás hétvégén.

Talán nem meglepő, de a Fidesztől nem kaptunk választ, pedig utóbb Csibi Krisztina tételesen kiposztolta, hány helyen járt a héten: belefért ebbe játszótér avatás, emléktábla avatás, az egyik település szépkorú polgárainak köszöntése, szombaton „a Fidelitas lelkes tagjaival” aláírásgyűjtés, karatebajnokság, adventi gyertyagyújtás, vasárnap pedig többek között „egy kézműves szakkör tevékenységével” is megismerkedett a jelölt asszony. Kár, hogy minderről csak utólag tájékoztatta a közt.

A Mi Hazánk részéről Dúró Dóra pénteken standolt a bonyhádi piacnál, így róla sajnos lemaradtunk.

A DK-tól először azt a választ kaptuk, hogy hétvégén nem terveznek semmilyen eseményt, végül azonban kiderült, hogy Takács László szombat délelőtt Bonyhádon mégis standol majd.

Az MSZP részéről az volt a nehézség, hogy Harangozó Gábor nem volt idehaza, ugyanis a Spanyol Szocialista Munkáspárt 2024-es kongresszusán vett részt az MSZP más politikusaival közösen. Csapata viszont a hétvégén is kopogtatott.

A 2RK pedig lelkesen sorolta, hogy szombaton hányféle eseményük lesz, kopogtattak, standoltak, Ágoston Pálnak több találkozója is volt, kiegészülve Pekárné Farkas Emesével, a párt egyik alelnökével.

Mi egyébként azért döntöttünk a hétvége mellett, mert mégis csak hideg van, korán sötétedik, hét közben pedig az emberek többsége azért csak munkában van. Úgy voltunk vele, hogy ha valamikor, hát hétvégén érdemes megnézni, ki hogyan igyekszik megszólítani a választópolgárokat.