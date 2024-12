Ezen a héten két olyan nap is volt, amikor Szijjártó Péter nem találkozott barátjával, Szergej Lavrovval

Melyik kép készült hétfőn és melyik csütörtökön?

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A helyes válasz: a felső csütörtöki, Máltán készült az EBESZ külügyminiszteri tanácsülésén, az alsó hétfői, és Moszkvában fotózták a magyar kollégáját fogadó orosz külügyminisztert.

Szijjártó tájékoztatása szerint mindkét esetben a magyar békemisszió folytatását látjuk. Ez amúgy 2022. február 1-jén kezdődött, alig három héttel később lerohanták az oroszok Ukrajnát. Most Szijjártó szerint Donald Trump győzelme miatt minden eddiginél közelebb került az ukrajnai háború vége, miközben az eszkaláció veszélye is most a legnagyobb. Moszkvában aztán Szijjártó Péter hosszan hallgatta, ahogy Szergej Lavrov szidja neki a Nyugatot

Az még a rendkívül intenzív Szijjártó-Lavrov kapcsolatban is rekord, hogy három napon belül találkoznak. Moszkvából Szijjártó Pécsre repült, aztán megvívott a szövetséges külügyminiszterekkel Brüsszelben, majd, elutazott Amerikába - ahol Trump kijelölt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadójával, Mike Waltz-cal találkozott - aztán leültek újra Lavrovval.