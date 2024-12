Hogy tudott feljutni egy potyautas a New Yorkból Párizsba tartó gépre?

Arról mi is beszámoltunk, hogy potyautast találtak a Delta Air Lines New Yorkból Párizsba tartó járatán november 27-én. De hogyan sikerült a nőnek beszállókártya és útlevél nélkül felszöknie a repülőgépre a 9/11 után drasztikusan szigorított reptéri biztonsági ellenőrzéseket kijátszva?

Kihasználta a tömeget

Az eset az amerikai repterek egyik legforgalmasabb időszakában történt, amikor a Hálaadás ünnepe miatt rengetegen keltek útra, a Közlekedésbiztonsági Igazgatóság adatai szerint 2,7 millióan szálltak repülőre azon a napon. Éppen ezt használta ki az 57 éves orosz Szvetlana Dali is, amikor megérkezett a New York-i Kennedy Nemzetközi Repülőtérre.

Az ügyészség felfejtése szerint miután a nőnek nem sikerült átjutnia beszállókártya nélkül az első ellenőrzési ponton, egy spanyol légitársaság, az Air Europa személyzete közé szivárgott be és velük együtt haladt át. A biztonsági átvizsgálásra azonban már nem a személyzettel együtt folytatta útját, hanem visszaállt a szokásos átvizsgáláshoz szükséges sorba. Itt nem kérik el a beszállókártyát, ezért ezen simán átjutott. A gépre való felszállásnál, vagyis a következő beszállókártya ellenőrzési pontnál pedig egy család tagjai közé olvadt be, és kihasználva a tömeget, valamint a Delta Air Line alkalmazottainak lefoglaltságát, ellenőrzés nélkül feljutott a teltházas gépre. A karácsonyhoz közeledve ezen a ponton nyilván mindenkinek eszébe jut a Reszkessetek, betörők 2. reptéri jelenete, ahol hasonló módon kerül Kevin rossz gépre.

De visszatérve a valósághoz, Szvetlana Dali, miután felszállt a gépre, ahol nem volt sehol szabad ülőhely, csaknem hét órán keresztül a mosdóban rejtőzködött. A mesterterv végül azért nem jött be, mert nem sokkal a landolás előtt a személyzet megtalálta a nőt a mosdóban és megkérte őt, hogy foglalja el a helyét a leszálláshoz. Miután nem tudott leülni, elkérték a beszállókártyáját. A nő próbált arra hivatkozni, hogy egy barátjánál maradt, de azt nem tudta megmondani, hogy hol van az a barát, ezért végül a személyzet potyautast jelentett és Párizsban átadták a hatóságoknak.

Dali a párizsi reptéren napokig a kitoloncolásra ítélt személyeknek fenntartott helyen várta, hogy visszaküldjék az Egyesült Államokba. November 30-án repült volna vissza, hogy bíróság elé álljon, de akkora balhét csapott a repülőgépen a beszállás után, hogy végül leszállították. Egy utas szerint folyamatosan azt üvöltözte, hogy nem akar visszamenni az Egyesült Államokba. Végül december 3-án mégis sikerült feltenni egy gépre, és biztonságiak kíséretében megérkezett New Yorkba. A repülőtéren az FBI emberei várták, csütörtökön pedig már bíróság elé is állították.

A New York Times beszámolója szerint a bíróság a szökés veszélye miatt elrendelte a nő őrizetét. Ellenőrizik azt is, hogy ténylegesen rendelkezik-e állandó lakcímmel az Egyesült Államokban, ugyanis Dali a múlt hónapban két panaszt is benyújtott két szövetségi bíróságra, és mindkét esetben más lakcímet adott meg, egy philadelphiait és egy washingtonit. A beadott panaszok is nagyon zavarosak, az egyikben például azt állította, hogy 2014-ben 20 000 dollárért adta el őt egy orosz kormánytisztviselő.

A nő legfeljebb öt évig tartó börtönbüntetéssel néz szembe, de a csütörtöki tárgyaláson Dali ügyvédje próbálta elbagatelizálni a történteket és úgy beállítani, mintha „csak egy lecsukott sorompót ugrott volna át”. Azzal is védekeztek, hogy teljesen szabályosan haladt át a biztonsági vizsgálaton és a mágneskapun, amely során nem találtak nála tiltott tárgyat, tehát nem akart semmit sem felcsempészni a gépre.

Az ügyvédje azt is elmondta, hogy védence menedékjogot kért Franciaországtól, mivel az Egyesült Államokban történt fogvatartása alatt szerinte valaki meg akarta mérgezni, mert egy éjszakát végig hányt és az eszméletét is elvesztette. Az viszont egyelőre még nem derült ki, hogy miért akart beszállókártya nélkül Párizsba repülni.

Végül péntek este engedték ki az őrizetből, de ezt több feltételhez kötötték: nyomkövetőt kell viselnie, nem mehet repülőterek közelébe, be kell szolgáltatnia az útlevelét, valamint nem hagyhatja el azt a körzetet, ahol jelenleg tartózkodik.

Komoly aggályok

Az, hogy mindez megtörténhetett nagyon komoly aggályokat vet fel a repülőterek és a repülés biztonságával kapcsolatban, bár a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) azzal próbál védekezni, hogy a biztonsági vizsgálaton ugyanúgy átesett a potyautas és nem volt nála tiltott tárgy.

Mary Schiavo, az amerikai közlekedési minisztérium korábbi főfelügyelője, aki a 9/11-es áldozatok családjait is képviselte, a CNN-nek elmondta, hogy szerinte a hivatal válasza nem lehet mentség arra, ami történt, hiszen azt szokták hangoztatni, hogy a repülésben minden személyt külön biztonsági fenyegetésként kell kezelni, közöttük nem lehet különbséget tenni.

Szerinte november 27-én rengeteg hiba történt a Kennedy Nemzetközi Repülőtéren, az első az volt, hogy az arcfelismerő kamerarendszerek nem látták, hogy a nő átcsúszott a rendszeren. Schiavo szerint az, hogy ebből nem lett komolyabb baj, csak annak köszönhető, hogy a nőnek nem állt szándékában kárt tenni a repülőgépben vagy az utasokban.

Az egykori főfelügyelő szerint nemcsak az a furcsa, hogy a Delta Air Lines a beszállításnál nem ellenőrizte az utasok jegyét és személyazonosságát, de az is, hogy nem tűnt fel nekik a felszállás során a mosdóban rejtőzködő nő. Ilyenkor ugyanis tilos a wc-ben tartózkodni. Néhány légitársaság egyébként ilyenkor le is zárja az ajtókat, de a Delta Air Linesnál ez pont nincs benne a szabályzatban. Egy utas szerint a személyzet azért nem vehette észre, hogy valaki a mosdóban tartózkodik, mert azt látták, hogy az utastérben minden ülésen ül valaki.

A Delta Air Lines egyelőre csak annyit közölt, hogy együttműködik a hatóságokkal és vizsgálják, hogy a beszállás során pontosan mi történhetett.

A Delta Air Linesnál egyébként nem ez az első eset, hogy potyautast találtak a gépen. Márciusban egy texasi férfi lógott fel úgy az egyik Salt Lake Citybe tartó járatra, hogy lefényképezte más utasok beszállókártyáját, amikor azok nem figyeltek. Ő is a mosdós trükkel próbálkozott, de ott a személyzet hamar kiszúrta, hogy a teltházas gépen nincs helyre szóló jegye a férfinak.

Schiavo szerint ezek az esetek jól mutatják a légitársaságok biztonsági réseit. „Ami igazán fontos, hogy a világ most már tudja, hogy a biztonságunk ismét - akárcsak 9/11 előtt - rendkívül lyukacsos” - mondta, majd hozzátette, hogy „ha a nő terrorista lett volna, akkor sikerrel járhatott volna, és senki sem tudta volna, hogy ki ő”.

A Közlekedésbiztonsági Hivatal azt közölte, hogy nagyon-nagyon elenyésző számban fordulnak elő olyan esetek, amikor valaki átcsúszik a személyazonossági ellenőrzésen. Ugyanakkor a problémára megoldást jelenthetne, ha a repterek elektronikus kapukat használnának, amely során az utasoknak le kell csipogtatni a jegyüket, ehhez azonban a hivatal szerint több szövetségi pénzre is szükség lenne .