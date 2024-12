Másodszor is elhalasztották a Szabadka-Belgrád vasútvonal újvidéki szakaszának átadóját

Vasárnap sem indult el az első „Soko”, azaz „Sólyom” névre keresztelt vonat Szabadka és Újvidék között a Budapest-Belgrád vonal szerbiai szakaszán, pedig Aleksandar Vučić szerb elnök néhány hete ezt megígérte. Eredetileg november 23-a lett volna a céldátum, ám az újvidéki tragédia miatt a vonat indulását december 8-ra halasztották, és ezt maga az elnök jelentette be pár nappal az eredetileg megadott dátum előtt. Most a Szabad Magyar Szó vajdasági magyar lap azt írja, nem csupán a gyorsvonat indulása maradt el, arról sem tudott senki semmilyen tájékoztatást adni, hogy mikor jár majd először a modern vonat a kínai állam segítségével felépített vonalon.

photo_camera A „Soko”, azaz „Sólyom” névre hallgató szerb vonat az újvidéki állomáson, amely a már elkészült Újvidék-Belgrád szakaszon szállítja az utasokat. Fotó: LI YING/Xinhua via AFP

November elsején szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a tragédiában tizenöten vesztették életüket. A történtekért azóta sem vállalta senki az egyértelmű felelősséget, az ügyészség és a rendőrség nyomoz az ügyben. Az illetékes miniszter a baleset után néhány nappal lemondott, de közölte, nem érzi magát felelősnek a történtek miatt. Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető azóta lemondott, de az ellenzék szerint további lemondásokra, illetve büntetőjogi felelősségre vonásra is szükség van.