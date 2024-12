A gazdaság gyengélkedése miatt nem kapkodnak már úgy a külföldi munkavállalókért sem itthon

Megállt a Magyarországon foglalkoztatott külföldi munkavállalók számának dinamikus emelkedése. Ennek több oka is van, a nehéz időket élő magyar iparnak kevesebb munkavállalóra van szüksége, a kormány is szigorította a külföldi munkaerő behozatalát - írja a portfolio.

A KSH legfrissebb adatai szerint hajszálnyival 100 ezer fő alatt volt a külföldi dolgozók száma Magyarországon. A lapnak nyilatkozó Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezető-tulajdonosa szerint nincs arról szó, hogy leállt volna a munkaerőbehozatal, de mérséklődött. Ennek legfőbb oka az ipari termelés 5 százalékos visszaesés. Tavaly a gyenge hazai kereslet okozott problémát, idén az autóiparban jelentkező általános recesszió van kedvezőtlen hatással a foglalkoztatásra.

Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója is azt mondja, hogy a recessziós helyzetben már legalább fél éve 30 százalékkal kisebb a kereslet a külföldi munkaerők iránt. Mint mondta, az autóipar és az építőipar gyengélkedik, ezért ezekben a szektorokban voltak olyan elbocsátások, amelyek jelentősen érintettek külföldi munkavállalókat is. Ezzel ellentétben például a szállítmányozás, a logisztika és az élelmiszeripar kevésbé sínylette meg az elmúlt egy évet, ide továbbra is nagy számban érkeznek külföldiek. A legnagyobb létszámban továbbra is a filippínók és a vietnámiak jönnek, de az indiai és indonéz dolgozók létszáma is emelkedett.

„Egyes hulladékfeldolgozók komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, de a vendéglátás-szállásadásnál a szobalányok, takarítók nagyon keresettek. Az informatikai szolgáltatóknál is keresettek a külföldiek, de a logisztikai és futárcégeknél is. Továbbra is a fülöp-szigeteki munkavállalókat kedvelik a leginkább. Az indonéz vagy vietnámi, esetleg kazah munkavállalókra van még időnként kereslet” – részletezte a helyzetet Nógrádi József.

Az autóipar gyengélkedését erősítette meg Mihályi Magdolna is. Az elektromos autók gyártásához kapcsolódó akkugyáraknál vagy egyéb autóipari beszállítóknál egyértelműen visszaesés tapasztalható. Továbbra is nehéz magyar munkavállalókat találni bizonyos iparági területekre.

Ettől függetlenül, mivel a magyar munkaképes korú lakosság folyamatosan csökken, előbb-utóbb szükség lesz a külföldiekre is.

„A szinte teljes foglalkoztatottság miatt nehéz lesz újabb belföldi erőforrásokat találni. Bár vannak mozgósítható csoportok, a gazdaság tervezett élénkülésével elkerülhetetlen lesz a külföldi munkaerő szigorú szabályokhoz kötött foglalkoztatása is” – osztotta meg várakozásait Mihályi Magdolna. Nógrádi József ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hazai piac a méretéből és a jelenlegi dinamikájából, lehetőségeiből adódóan nem képes 150 ezer főnél több külföldi munkavállalót felszívni.