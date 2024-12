Szexuális visszaéléssel vádolják a világ legnagyobb LMBTQ-híroldalát vezető meleg házaspárt

Szexuális visszaéléssel vádolják Anthony Jamest és Benjamin Cohent, a világ legnagyobb LMBTQ-híroldalát vezető meleg házaspárt. A BBC az ügyben több mint 30 egykori és jelenlegi alkalmazottal beszélt, valamint belsős leveleket, privát üzeneteket és orvosi szakvéleményeket is megvizsgált. James és Cohen egyelőre nem szólalt meg, de képviselőik szerint hamisnak tartják a vádakat.

A házaspár az LMBTQ-témákkal foglalkozó, PinkNews elnevezésű online híroldalt vezeti. Cohen az újság tulajdonosa, James pedig a mindennapi működést irányítja operatív igazgatóként.

A házaspárral szemben felhozott vádakban közös, hogy mindkét férfi céges iszogatáson környékezte meg kiszemelt beosztottját. Különbség azonban, hogy míg Cohen részegen közeledett kollégájához, addig James egy részegsége miatt beleegyezésre képtelen munkavállalót zaklatott.

Állni és beszélni sem tudott

James esete egy londoni kocsmában történt. A munkavállalók egy PinkNews-esemény után iszogattak a helyen, amikor James elkezdte tapogatni és csókolni az egyik fiatal alkalmazottat. A BBC-nek nyilatkozó szemtanúk szerint a fiatal férfi annyira részeg volt, hogy állni és beszélni sem tudott. James kihasználva az állapotát, egy fa mögé vezette a férfit.

A helyszínen lévő munkatársak közül páran ezután taxit hívtak, és segítettek hazajutni a részeg kollégának. Mások viszont csak nézték a történések. Ők azt mondták a BBC-nek, hogy féltek bármit is tenni, mert a tulajdonos férjéről volt szó, közbeavatkozásukkal pedig akár a munkájukat is elveszíthették volna.

A történtek miatt az egyik alkalmazott hivatalos bejelentést tett a cégnél, a dokumentum a PinkNews vezetőihez is eljutott. Arról viszont nincs információ, hogy lett-e következménye az ügynek.

Szexuális ajánlat és seggrecsapás

Cohennel szemben két volt munkavállaló tett panaszt. Egyiküket egy munka utáni italozáson, másikukat pedig a céges karácsonyi bulin zaklatta a tulajdonos.

Az első esetnél Cohen annyira részeg volt, hogy leesett a székről. Beosztottja beszámolója alapján ezután a többiek füle hallatára megkérdezte tőle, hogy nem megy-e vele haza, férje ugyanis nincsen otthon. A férfi szerint Cohen ezután valami olyasmit mondott, hogy férje rendszeresen más férfiakkal szexel, majd javaslatot tett, hogy ők is csináljanak valami szexuálisat.

A történtek miatt rendkívül kényelmetlenül érezte magát a beosztott, aki a PinkNewstól történő távozásáig igyekezte is kerülni, hogy kettesben maradjon Cohennel. A tulajdonos azonban nem kért tőle bocsánatot, ebből pedig arra következtetett, hogy Cohen úgy gondolta, átlépheti ezt a határt.

photo_camera Benjamin Cohen Fotó: Matt Crossick/PA Images

A másik panaszos, Stephan Kyriacou névvel vállalta a nyilatkozatot. Azt mondta, az elején valóra vált álomként élte meg a PinkNewsnál történő munkát, mert nem kellett többet valódi énjét elrejtenie. Álma azonban azonnal összetört, amikor Cohen a karácsonyi bulin rácsapott a fenekére. Kyriacou először lefagyott, majd a barátaihoz fordulva próbálta megérteni, mi történt. Az incidens után kerülni kezdte a főnökét, cégtől való távozásáig nem is beszélt többet Cohennel négyszemközt.

Toxikus munkakultúra és nőgyülőlet

Kyriacou szerint más munkavállalók is panaszkodtak a tulajdonosra, de a nyilvános kiálláshoz nem érezték elég bátornak magukat. Mivel Cohen elég ismert ember, nem tudták, hogyan bánna velük, ha panaszt tennének rá.

Cohen vezetői stílusát a BBC forrásai közül többen is bírálták. Az egyik volt munkatárs szerint a tulajdonos toxikus munkakultúrát tartott fenn a cégnél, és brutális módon beszélt a beosztottjaival. Cai Wilshaw, a PinkNews egyik volt vezetője pedig azt mondta, ha Cohen bent volt az irodában, sokkal nehezebben lehetett élvezni a munkát. Wilshaw „nagyon nehéz emberként” jellemezte Cohent.

Más források pedig nőgyűlölő környezetre panaszkodtak a cégben. Állításuk szerint a vezetők brahiból többször fiatal női munkatársakat kértek meg Cohen és James helyettesítésére. A kérést gyakran viccként adták elő, de így is kínosan és kényelmetlenül érezték magukat az érintettek. Az egyik munkatárs hátborzongatónak nevezte az eljárást.

A miniszterelnökség is reagált

A PinkNews hitvallása szerint tájékoztatni, változásra inspirálni és bátorítani szeretné az embereket, hogy önmaguk legyenek. Az újság minden évben szervez egy díjátadó gálát, amin különböző kategóriákban díjazzák az LMBTQ-közösség támogatóit. A rendezvényen politikusok is fel szoktak szólalni, a korábbi években vendég volt többek között Keir Starmer jelenlegi-, valamint Tony Blair és Theresa May volt brit miniszterelnök is.

photo_camera Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

A botrányra a miniszterelnökség is reagált, Starmer szóvivője rendkívül aggasztónak nevezte a történteket. Arra a kérdésre azonban még nem tudott válaszolni, hogy a miniszterelnök részt venne-e újra a PinkNews gáláján.

A BBC-nek nyilatkozó források többsége bízik benne, hogy a PinkNews megváltozik a botrány után. Szerintük a mainstream média ritkán tudósít az LMBTQ-embereknek fontos ügyekről, ezért létfontosságú az újság működése. Ehhez azonban elengedhetetlen a PinkNews munkakultúrájának reformja, a zaklatási ügyekkel ugyanis elvesztette hitelességét az újság.