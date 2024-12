Kitiltották a sportolót, aki „tegyük újra kicsivé Oroszországot” feliratú pólóban akart versenyezni Budapesten

Kitiltották a budapesti funkcionális fitnesz világbajnokságról az egyik litván sportolót, aki „tegyük újra kicsivé Oroszországot” feliratú pólóban akart versenyezni - számolt be az LRT hírcsatorna. Kornelija Dūdaitė nem csak a versenyen viselte volna a pólót, hanem ebben fotózkodott és nyilatkozott is.

A szervezők felajánlották neki, hogy folytathatja a versenyt, ha lecseréli a pólót és törli fotókat is, azonban erre nem volt hajlandó.

„Ez a póló egyértelműen mutatja, hogy melyik országnak szurkolok.” Ilyen feliratú pólót korábban az ukrán elnök is viselt.

A sportoló arról is beszélt, az oroszok „semlegesként” indulhattak volna a versenyen, azonban a bemondók rendszeresen „orosz sportolóknak” nevezték őket, és a pólójukon is szerepelt az Oroszország felirat. Erről képeket is készítettek.

„Ha az oroszok viselhetnek az országuk nevével ellátott pólót, miért ne viselhetne valaki olyat, amelyen Ukrajna neve szerepel? Az ok egyszerű: Az ukrán sportolók nincsenek itt - nem is lehetnek, mert a fronton vannak. Egyáltalán miről beszélünk?”

A szervezők jelezték neki, hogy oroszokat sértette a pólója felirata, mire visszakérdezett, hogy „hogyan sértődhetnek meg semleges sportolók? Hiszen hivatalosan Oroszország nem is vesz részt ezen a versenyen. Soha nem kaptam választ.”

Döntése után a teljes litván csapat visszalépett a versenytől, tiltakozásul amiatt, hogy a szervezők nem tartották be a semlegességi szabályokat.

(united24 media)