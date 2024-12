Óriási siker: 12 év után Eb-bronzérmes a női kéziválogatott

Egy végletekig kiélezett meccsen nagyszerű teljesítménnyel lett bronzérmes a női kézilabda-válogatott, miután a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság bécsi bronzmeccsén vasárnap 25-24-re legyőzte a világbajnok Franciaországot.

photo_camera Klujber Katrin Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A csapat 12 év után jutott újra négy közé, a pénteki elődöntőben a legnagyobb favoritnak számító Norvégiától kaptunk ki. Játszottunk már ezen az Eb-n a franciákkal, kedden a debreceni középdöntő utolsó fordulójában 30-27-re kikaptunk tőlük, így Golomin Vlagyimir csapatának volt miért visszavágni.

Azzal a meccsel ellentétben most jól kezdtük mérkőzést, Kuczora Csenge és a torna álomcsapatába beválasztott Klujber Katrin góljaival tudtunk válaszolni a franciák villámgyors lerohanásaira. Érdekesség, hogy az All-Star csapatba három magyar is szerepel, Klujber mellett a legjobb jobbszélső Győri-Lukács Viktória, a legjobb fiatal pedig Simon Petra lett. A pénteki elődöntőt sérülés miatt kihagyni kényszerülő Szemerey Zsófia parádésan védett, ennek és a franciák hibáinak köszönhetően a félidő közepén három góllal el tudtunk lépni. Az ellenfél kapusa, Laura Glauser is jól játszott, így végül egy gólos előnnyel mehettünk a szünetre (12-13).

photo_camera Szemerey Zsófia Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A második félidő is rendkívül izgalmasan alakult, sok hibával játszott mindkét csapat, a 45. percben 17-17 volt az állás. Erről Szemerey hetesvédése és Győri-Lukács góljával el tudtunk lépni 17-19-re, de megint jött a francia lerohanás, nem volt tartós az előnyünk. Az 50. percben fordítottak a franciák, de az emberelőnyben Klujber hetesével és Simon góljával visszavettük a vezetést, 22-23 volt az állás 5 perccel a vége előtt.

Megkaptuk mi is az első kiállításunkat, de át tudtuk vészelni, sőt, az utolsó perc kezdetén Klujber óriási passza után Győri-Lukács lőtt szélről gólt. A franciáknak még maradt egy támadásra idejük, de belemenés miatt elvették tőlük a labdát, így 25-24-re megnyertük a mérkőzést. Ez Magyarország harmadik bronzérme az Európa-bajnokságok történetében.

Címlapkép: Joe Klamar/AFP