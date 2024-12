A szankciók elkerülése érdekében a Kreml csak a Putyinnal találkozó üzleti vezetők tarkójáról adott ki felvételeket

Hétfőn a Kreml közzétett egy videót, amin Vlagyimir Putyin elnök a legnagyobb orosz vállalatok képviselőivel találkozik, csakhogy a felvételeken az üzletembereknek kizárólag a tarkója látszik, az arcuk nem, írta a Meduza az Agentstvo Media alapján.

A kitakarásnak egyértelmű okai vannak. Az orosz elnök először az Ukrajna elleni teljes körű invázió első napján ült le az üzletemberekkel tárgyalni, a Kreml fényképeket is kiadott az eseményről, amin akkor több arc is látszott. A nyugati országok nem sokkal később szankcionálták a találkozó több résztvevőjét, részvételüket a háborúban való bűnrészességük bizonyítékaként értelmezték.

Putyin 2023 novemberében is találkozott üzleti vezetőkkel a Moszkva környéki elnöki rezidenciáján, de a Kreml arról az eseményről már nem tett közzé felvételeket, és a most kiadott videón is főként az elnök beszél.