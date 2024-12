Mesekönyv népszerűsíti a fideszes elitképző MCC-t, amit a fideszes elitképző MCC kezében lévő Libri árusít

Benedek Elek és Illyés Gyula a Többsincs királyfival, A kis gömböccel és A becsületes tolvaj Marcival együtt nem dobott akkorát, mint a kortárs magyar gyermekirodalom állócsillaga, a Vizvári család: Vizvári Cecília és Vizvári Szilvió csigagyerekekről szóló mesekönyv-sorozatának kilencedik része ugyanis a

Csiga Gabi és az MCC bolygó

címmel jelent meg, és láthatóan azt a célt szolgálja, hogy az Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató, vagyis dr. Orbán Balázs a többi stimmel által vezetett fideszes elitképző Mathias Corvinus Collegiumot reklámozza. Történetesen az MCC tulajdonában álló Libri forgalmazza a honlapján, de hát nincs ebben semmi meglepő, mégsem árusíthatják például Auchanokban (pláne, hogy csak e-könyv formátumban jelent meg eddig).

A könyv ismertetője szerint Csiga Gabit felvették az MCC-be, ő pedig űrhajójába pattan, hogy a Tudás Galaxisban megkeresse az MCC bolygót. Ígéretes, ugye? Szerencsére az MCC bolygóra vezető úton nincsenek gyodák – bezzeg az MCC bolygón csodák! –, se tranzitzóna, így egykettőre eljut oda.

Csiga Csabi, aki Csigafalva 2020 óta íródó történeteinek legviláglátottabb csigája lesz (pedig már Csiga Lali is elment világot látni 2021-ben) olyan izgalmas, érdekes kurzusokon vesz részt, mint például a Bioszkaland, a Rejtélyes Építészet, a Robotok Világa, vagy a Csillagászat és Űrfizika, derül ki a könyv leírásából. A sok új ismeret mellett persze új barátokat is szerez, és bár azt nem tudtuk meg, hogy ők kik, csak remélni tudom, hogy testvéri türk csigák és egy új barátjának, Sznéker Péter csigának az afrikai barátai is köztük vannak.

A könyvet felfedező Hvg.hu azt írja: a kiadó és egyik szerző Vizvári Cecília egyéni vállalkozó, a honlapja szerint ötgyerekes pedagógus édesanya, aki a gyerekekkel együtt alakítja a mesék cselekményét, és ők is illusztrálják a könyvet. A társszerzője az egyik saját gyereke, Szilvió, aki emellett történetesen az MCC felsős diákoknak szóló, pécsi Fiatal Tehetség Programjának is résztvevője.